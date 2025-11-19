Charge (Coluna Esplanada) (Charge: @izanio_charges)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2025 - Nº 4.252



Efeito político



Ibaneis Rocha (MDB) está na berlinda eleitoral. Aliados não estão confiantes mais no potencial de voto do outrora outsider que se tornou governador do DF. Duas operações em uma semana atingiram em cheio o Palácio do Buriti – da Polícia Civil, na Saúde, que o fez demitir seu braço-direito no Gabinete; e da Polícia Federal, no Banco de Brasília (BRB). O governador sai candidato ao Senado em 2026 para tentar uma das duas vagas à Casa Alta. Mas a oposição já prepara material contra ele. Além das crises na gestão, aparecem duas pré-candidatas ao Senado que podem comprometer seu plano: a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e a deputada Bia Kicis, ambas do PL. Representam o voto feminino forte no DF e da centro-direita que o governador precisa. Antes disso, uma pergunta no ar: como vai explicar repasses de R$ 16 bilhões do BRB, sob seu comando e aval, em papéis fake do Banco Master, conforme inquérito da PF?



Investidore$



O compliance das multinacionais no Brasil e os administradores de fundos hedge e de private equity contribuíram para a decisão do deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP), relator da PEC da Segurança, de retirar o termo “terrorismo” para classificar as facções criminosas do Brasil. A palavra mudaria muita, muita coisa no cotidiano dos investidores. Como, por exemplo, bloquear qualquer investimento no País.



Na fila?



O BRB pode ser privatizado a exemplo do Banespa, Banerj, Bemge e outros antigos bancos estatais famosos que quebraram. Não é o caso do de Brasília, por ora. Mas, segundo analistas ouvidos pela Coluna, os tubarões da Febraban estão de olho nos ativos do maior banco estadual ativo do País.



Bateu e fugiu



Clima tenso num gabinete da Câmara dos Deputados. Um parlamentar conhecido da bancada federal de Minas agrediu a esposa, no domingo, e saiu de casa. Funcionários cuidaram da senhora e espalharam o caso, atrás de justiça. Quatro colaboradores da casa foram demitidas e já vão acionar a Justiça do Trabalho. Até o fechamento da Coluna, não houve registro de B.O. na delegacia da Mulher.



Milícia do MST



O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) quer a convocação do chanceler Mauro Vieira à Câmara para explicar declarações de sem-terra do MST sobre envio de militantes brasileiros para reforçar milícias da Venezuela. Acredite, leitor. O MST já tem representação e terras na Venezuela, desde o final do ano passado. Corre o risco de ser classificado facção criminosa, por lá e aqui.



Revolta das ‘máquinas’?



Um brasiliense testou ontem o self-despacho da sua mala de PVC no Aeroporto de Brasília, no voo da GOL 1435 para o Aeroporto de Congonhas (SP). A recebeu rachada e quase aberta na entrega da esteira. Nunca passou por isso em 10 anos de uso da mala, sempre intacta em viagens mensais. Revolta das “máquinas”? Claro que não. É importante a gestão dos dois aeroportos verificarem a insatisfação dos carregadores.

ESPLANADEIRA

