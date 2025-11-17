Marçal na pista

Charge (Coluna Esplanada)

O PRTB está comemorando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral paulista que derrubou a inelegibilidade de Pablo Marçal. Depois do “estrago” que o coach outsider causou em candidaturas de políticos tradicionais em São Paulo, na disputa pela prefeitura, o partido aposta tudo em seu nome para embolar o quadro da disputa presidencial de 2026. Consideram que o pleito municipal foi uma grande vitrine eleitoral para aquele que, para a oposição, é um boquirroto. A ideia do PRTB é lançá-lo na disputa, mas também aceitar convites para diálogos sobre eventual coalizão.

Chapa pronta

Jair Bolsonaro só não anunciou ainda Tarcísio de Freitas como o seu candidato a presidente por causa do Republicanos – que está super assediado pelo Governo Lula e mantém (por ora) a fidelidade ao PL (leia-se mais Valdemar da Costa Neto). Mas o projeto é, independentemente do partido que escolher, o governador sair na cabeça de chapa e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho Zero Um, como vice.

Do lado de lá

Quatro deputados húngaros visitaram a Câmara na quinta-feira (13), depois de passarem pelo Rio de Janeiro e a caminho de Belém, para a COP30. Aliados do presidente de ultra-direita Viktor Orbán, eles se reuniram com colegas da Câmara, com os palacianos de olho à espreita. A turma, que elogia o ex-presidente Bolsonaro, é vista no Governo com desconfiança, por questões ideológicas.

Seu passaporte

A assessoria parlamentar da Polícia Federal fez alguns avanços, mas sofreu ao “passar o chapéu” num Congresso cheio de alvos. Não conseguiram encaixar emendas à Lei Orçamentária, apesar das duas semanas de pressões junto aos deputados. Na Comissão de Relações Exteriores, presidida por Filipe Barros (PL-PR), investigado pela PF e STF, pediram dinheiro para a emissão de passaportes.

Odor eleitoral

Na COP30, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou instalação do “1º aterro sanitário do AM”. Ele diz que o projeto integra ações de transição energética. A população local e lideranças denunciam que não foram consultados e que não foi apresentado EIA-RIMA. O deputado Amon Mandel (Cidadania-AM) acionou MPF, MPE e o TCE e pediu visita técnica da Comissão de Meio Ambiente da Câmara.

Energia x desmate

“Com mais de 50% da matriz energética renovável, Brasil pode liderar o Sul Global no combate à crise climática, mas precisa enfrentar o desmatamento”. A opinião é do economista Otaviano Canuto, ex-diretor do FMI e do Banco Mundial. Ele é o entrevistado do 3º episódio do videocast “Clima na Economia”, no canal do Instituto Clima e Sociedade (iCS) no YouTube.



