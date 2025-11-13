° / °
Coluna

Esplanada

Com Leandro Mazzini

Coluna

Kruschewsky na CPMI

O advogado Eugênio Kruschewsky, de Salvador, entrou na mira da CPMI do INSS no Congresso Nacional, conforme a Coluna antecipou

Leandro Mazzini

Publicado: 13/11/2025 às 08:35

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025 - Nº 4.248


Kruschewsky na CPMI


O advogado Eugênio Kruschewsky, de Salvador, entrou na mira da CPMI do INSS no Congresso Nacional, conforme a Coluna antecipou. Há requerimento de convocação feito pelo deputado Josenildo (PDT-AP) para se explicar na comissão que investiga a fraude no desconto dos aposentados. O requerimento também pede a quebra de seu sigilo e de seu escritório. Sua prima Luiá e seu primo e ex-sócio André também estão na lista para convocação à CPMI. Segundo o deputado, autor do requerimento, eles estariam na “gênese das fraudes” contra os aposentados. Procurado, Kruschewsky não retornou demanda da reportagem. Além de já responder a processos na OAB da Bahia (ou seja, é réu perante os próprios pares), Eugênio Kruschewsky e a advogada Ana Patrícia Dantas Leão foram denunciados com mais um processo na OAB, assinado pelo advogado ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Tema: fraude processual.


Argamassa fresca


A alta taxa Selic do 2º semestre deste ano, em rota crescente a cada reunião do Banco Central, freou a venda de imóveis – em especial os usados – no Brasil, principalmente na Meca deste mercado, a capital Brasília. Muita gente está esperando o ano virar e evitando os juros altos dos bancos – que têm medo de inadimplência. Por isso a Caixa correu para lançar crédito maior na praça, ampliando teto para até R$ 2 milhões.


Sobre água$


Uma diária no barco-hotel em que o presidente Lula da Silva e comitiva estão hospedados em Belém pode custar, por baixo, R$ 50 mil. É o que cobram iates desse tipo e tamanho ancorados no Rio Negro em Manaus, onde ficam também o IANA I e II, da mesma empresa. O Palácio colocou os gastos em sigilo.


COP dos ricos?


Os indígenas de variadas etnias de todo o Brasil, que viajaram em alguns casos mais de 2 mil km para participar da COP30 em Belém, são escanteados até no espaço destinado a eles no evento. Daí a revolta de terça (11) com a invasão de alguns deles nos espaços restritos a autoridades. Uma indígena contou à Coluna que levou seus artesanatos e não tem o lugar prometido para expor. São desdenhados pela organização e falta estrutura.


ABNT na COP30


A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que lidera o comitê ISO/TC 287, é responsável por definir padrões internacionais de manejo da madeira, rastreabilidade e cálculo de carbono em florestas manejadas, e será destaque na COP30. Mário Esper, presidente da ABNT, destaca que a liderança da entidade na ISO mostra a capacidade do Brasil em transformar compromissos ambientais em padrões técnicos globais”.


Yacht naufragou


O Yacht Clube da Bahia terá de pagar indenização de R$ 285 mil – corrigidos desde 2019 – ao ex-comodoro Marcelo Sacramento. Ele moveu cinco ações contra a entidade que já presidiu por perseguição política de parte de membros do Conselho Deliberativo do clube, que tentaram desqualificar a prestação de contas. Além das sentenças, ainda existem mais duas ações em tramitação, analisadas pelo MP da Bahia.

