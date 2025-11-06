Cria x Criador

O ministro Wellington Dias (MDS) jura que não é verdade, mas fontes seguras da Coluna informam que ele quer seu filho como vice na futura chapa da tentativa de reeleição do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI).

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2025 - Nº 4.243

Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

O ministro Wellington Dias (MDS) jura que não é verdade, mas fontes seguras da Coluna informam que ele quer seu filho como vice na futura chapa da tentativa de reeleição do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI). É o jovem médico Vinicius Dias, mas o governador resiste ao pedido e planeja sacramentar o atual secretário de Educação, Washington Bandeira, na chapa. O caldo entornou na mesa dos aliados: a cria (Fonteles) se voltou contra o criador (Wellington Dias). Neste cenário, o ministro, que ajudava o governador a obter um empréstimo de R$ 2,5 bilhões para o Estado, agora faz vista grossa – até que o governador avalie, claro, com mais atenção a indicação para a chapa.

Fama & Política

O advogado do deputado Filipe Martins (PL-TO), Jeffrey Chiquini, foi visto circulando pelas comissões da Câmara dos Deputados na última terça-feira (4). Ele experimentou a fama conquistada em suas redes sociais – foi parado diversas vezes para tirar fotos. O advogado deve disputar uma cadeira ao Senado pelo Paraná em 2026, junto com o deputado Filipe Barros (PL-PR).

Desespero

Além da diplomacia brasileira, tem mais gente com medo de um possível fracasso da COP30, em Belém. Uma empresa britânica, do setor de energia renovável, resolveu contratar o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho por R$ 2 milhões para comparecer nos eventos oficiais da cúpula. A jogada é uma tentativa de atrair público e interesse da mídia.

Mau clima

A República Dominicana cancelou a 10ª Cúpula das Américas, que seria realizada em dezembro. O cancelamento se deve aos estragos provocados no Caribe pelo furacão Melissa, que já deixou mais de 50 mortos. Contudo, o motivo que circula nos bastidores é a divergência política entre esquerda e direita. Foram excluídos do evento Cuba, Nicarágua e Venezuela, mas o México saiu em defesa deles e decidiu não ir também.

Exemplo japonês

O Embaixador do Japão, Teiji Hayashi, está finalizando sua missão no Brasil e fez questão de apresentar formalmente o seu substituto, Yasushi Noguchi, que assumirá o posto em dezembro. O gesto demonstra o apreço e o respeito de ambos pelo País.

Braços abertos

Sete em cada 10 brasileiros sabem pouco ou nada sobre imigrantes e refugiados, apesar de 83% defenderem os direitos desses grupos de residirem no País. Para 72% dos entrevistados, o Brasil acolhe melhor do que outras nações. No entanto, a inclusão ainda é limitada, já que 39% afirmam que o grupo ocupa o espaço dos brasileiros no mercado de trabalho. Os dados são do estudo Oldiversity, da Croma Consultoria.

ESPLANADEIRA

#AMIES homenageou Hugo Motta, Tabata Amaral, André Mendonça e José Sarney por suas contribuições à educação. #Agência Digitals assina campanha da Gerdau. #Fundação Luso-Brasileira realiza Fórum Atlântico de Turismo e Investimento, dia 11, em SP. #OABRJ e AB2L promovem hoje, no RJ, 1ª Feira de IA e Inovação Jurídica. #3ª edição da C-lounge B2B Match acontece hoje e amanhã, no TRANSAMÉRICA EXPO CENTER, em SP. #Fernando Campa e Cristiane Campanholo ministram workshop em Campinas/SP, dia 11.