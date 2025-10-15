OTAN no Brasil

O deputado português Marcos Perestrello, presidente da Assembleia Parlamentar da OTAN, estará em Brasília entre 20 e 22 de outubro para reuniões com deputados, senadores, ministros e militares

15 DE OUTUBRO DE 2025

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O deputado português Marcos Perestrello, presidente da Assembleia Parlamentar da OTAN, estará em Brasília entre 20 e 22 de outubro para reuniões com deputados, senadores, ministros e militares. A agenda inclui temas como China, EUA, narcotráfico e os conflitos Rússia-Ucrânia e Israel-Hamas. A OTAN, União Europeia e EUA estão atentos às alianças do Brasil com países hostis ao Ocidente. Perestrello pretende entender as escolhas do Brasil e avaliar se elas representam um risco para a aliança atlântica. No dia 22, ele se reunirá com o deputado Filipe Barros (PL-PR), presidente da CREDN, acompanhado de deputados da Hungria, Alemanha, Itália e Noruega, para discutir segurança internacional. O encontro será a 1ª interação entre a OTAN e a CREDN, focando na segurança regional e os impactos geopolíticos na América Latina.



Advogados na CPI



Associações de servidores da Bahia acionaram deputados para que a CPI do INSS investigue três advogados da família Kruschewsky (André, Luiá e Eugênio), todos seriam ligados a uma mesma empresa, que realiza descontos para aposentados. André deixou o escritório do primo Eugênio (também Procurador do Estado da Bahia) e se tornou diretor jurídico da empresa. O caso foi citado pela Revista Piauí. Procurado pela Coluna, o sr. Eugênio não respondeu até o fechamento.



MPBA em ação



Após especulações a respeito da veracidade do contrato prorrogado por aditivos entre a Prefeitura de Salvador e a Battre para gestão do Aterro Metropolitano Centro, o Ministério Público do Estado da Bahia irá investigar supostas ilegalidades no processo. O contrato, renovado por mais 20 anos, tem o custo de R$ 2 bilhões. O aterro está perto do limite e há indícios de crimes ambientais, como já publicado pela Coluna.



Safra recorde



O Brasil deve ter uma safra recorde de 341,9 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2025, um aumento de 16,85 em relação a 2024, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola divulgado pelo IBGE ontem. O levantamento indica que a produção cresceu 49,2 milhões de toneladas em comparação ao ano anterior e 0,2% frente à estimativa de agosto, o que representa 660,9 toneladas.



Vale a pena



Brasileiros entre 24 e 64 anos com diploma universitário ganham até 148% a mais do que aqueles que apenas concluíram o ensino médio, aponta estudo da Education at a Glance 2025. O percentual é três vezes maior do que a média internacional, de 54%. No entanto, o levantamento também revela que apenas 24% dos jovens na faixa de 25 a 34 anos concluem a graduação.



Representatividade



A médica cearense Caroline Chaul, da equipe do Sírio-Libanês, foi convidada para apresentar suas novas descobertas em tumores no sistema nervoso no Congresso Europeu de Neuro-Oncologia, que acontece de 16 a 19 de outubro em Praga, na República Tcheca. Caroline é a única brasileira especializada em Neuro-Oncologia pelo Memorial Sloan Kettering Cancer, em Nova Iorque.



ESPLANADEIRA



#Eduardo Viegas, COO da Kovr Seguradora, participa do ITC Vegas 2025. #LATAM cresce em Palmas com novos voos semanais para alta temporada de verão 2025-2026. #EUA, Argentina e Chile são os destinos mais procurados em seguro viagem, aponta SulAmérica. #Luiz Lara lança “A alma brasileira do negócio” (Matrix Editora) dia 15/10, em São Paulo. #Roberta Spindel sobe ao palco da Casa Horto-RJ para edição de P’ Alma Sessions dia 16/10. #CNseg conquistou 3º posição nas projeções para o IPCA do 3º trimestre de 2025.