Violência contra policiais

O Brasil registrou 129 mortes violentas de profissionais de segurança em 2025 (até agosto), segundo levantamento realizado pela Coluna junto às informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2025 - Nº 4.224

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O Brasil registrou 129 mortes violentas de profissionais de segurança em 2025 (até agosto), segundo levantamento realizado pela Coluna junto às informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Rio de Janeiro ocupa o 1º lugar entre os Estados com o maior número, foram 55 mortes. Em 2º no ranking, aparece São Paulo com 18 ocorrências. Seguido pelo Pará, com 12. As categorias mais afetadas são a Polícia Militar (81), Policia Penal (18) e Policial Civil (18). Na questão de gênero, os homens também se mostram os mais atingidos pela violência. Entre os 129 assassinatos, apenas quatro vítimas eram mulheres. Das 27 unidades federativas do País, somente 10 delas não registraram nenhuma ocorrência. O que ressalta que a violência contra agentes de segurança assola mais da metade do território nacional.



Teste no Buriti



O Governador Ibaneis Rocha (MDB-DF) tem tirado alguns períodos curtos de férias durante o ano, e a vice-governadora Celina Leão (PP-DF) está assumindo já como um ensaio para a administração, já que ela é uma potencial sucessora para o cargo no Palácio do Buriti – caso ganhe as eleições. A vice-governadora estará em exercício entre os dias 11 e 18 de outubro, no pequeno recesso do Governador.



Testemunho discreto



A oposição na CPMI do INSS está convencida de que a investigação só conseguirá alcançar os “peixes grandes” por meio do depoimento de um motorista, secretária ou copeira – se surgir, é claro. Foi assim que aconteceu com as CPIs do Governo Collor e dos Anões do Orçamento, e abalaram a República.



Tratativas



Presidente da Comissão Temporária Externa Brasil–EUA, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) se reuniu nesta semana com o ministro da Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele pede a participação da Comissão nas negociações sobre o tarifaço com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. A Comitiva foi ao país em julho para tentar negociar, mas encontrou o Congresso americano em recesso.

Suporte brasileiro



O diretor da América Latina do Ministério dos Assuntos Exteriores da Áustria, Thomas Mühlmann, passou por Brasília há algumas semanas e fez um apelo às autoridades políticas: que o Brasil se envolva de verdade na resolução da guerra entre Rússia e Ucrânia. Para Mühlmann, o Brasil deve priorizar o suporte à Ucrânia, o país agredido.



Jovens trabalhadores



Estudo realizado pelo Juventudes Potentes, da United Way Brasil, revela que a renda mensal dos jovens periféricos de São Paulo cresceu 72% nos últimos cinco anos, após a implementação do programa. A média mensal passou de R$ 912,06 para R$ 1.567,26. Os dados também apontam que a taxa de jovens fora do mercado de trabalho caiu de 74% para 39%. Entre os empregados, 43% atuam com carteira assinada.



Correção



Ao contrário do publicado anteriormente, a Riachuelo não possui fábrica no Paraguai. A única fábrica da empresa fica localizada no Estado do Rio Grande do Norte.



