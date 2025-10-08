Rumo ao Paraguai

E o êxodo de empresas brasileiras para o Paraguai não para. Marcas como a Lupo, Riachuelo, Vale, Estrela e a têxtil Fiasul optaram pelo país hermano para instalar novas fábricas

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2025 - Nº 4.222



Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

E o êxodo de empresas brasileiras para o Paraguai não para. Marcas como a Lupo, Riachuelo, Vale, Estrela e a têxtil Fiasul optaram pelo país hermano para instalar novas fábricas, atrás de energia muito mais barata, mão de obra ampla, pouca burocracia e imposto único de até 15% sobre operações. A Fiasul é a mais recente, com investimentos de US$ 3 milhões que podem chegar a US$ 30 milhões. Outra empresa brasileira, a Efisa, também está de mudança para o país vizinho. Vai inaugurar uma planta para a produção de embalagens e paletes com investimento inicial de US$ 9 milhões, no 2º semestre de 2026.



Reparação histórica



O Governo vai receber, no próximo dia 21, a proposta elaborada pelo movimento indígena para implementar a Comissão Nacional Indígena da Verdade. O objetivo da Comissão é apurar violações e violências contra os povos indígenas, principalmente em casos ocorridos durante a ditadura militar. São aguardadas as ministras Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Marina Silva (Meio Ambiente).



Mapa do risco



A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um PL que cria regras para a identificação de áreas de alto risco de crimes em aplicativos de navegação e mapas. O tema gerou grande debate entre a proteção de turistas e motoristas de aplicativos e a possível dificuldade de acesso da população mais vulnerável ao serviço. O projeto é de relatoria do senador Hamilton Mourão (REP-RS).



Aposta do Governo



O chanceler Mauro Vieira é a aposta do presidente Lula da Silva no diálogo com Marco Rubio, Secretário de Estado dos Estados Unidos, escalado por Donald Trump para tocar as negociações sobre o tarifaço. Espera-se que o ministro autorize os diplomatas brasileiros de Washington a conversarem com a administração do presidente Trump. Desde as eleições no país, a recomendação é evitar interação com os republicanos.

Sisal baiano



O ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se reuniu com prefeitos dos Consórcios da Região do Sisal da Bahia para debater investimentos e pesquisas com novas tecnologias, e a adoção de maquinário eficiente para a produção do sisal. A intenção é utilizar a planta para a produção de ração animal e biogás. As propostas levadas pelos prefeitos serão discutidas com o MDA, o Estado e a Embrapa.



Contas & Motivação



Um estudo realizado pelo Serasa, em parceria com a Opinion Box e com a Fully Ecosystem, revela que 50% dos funcionários trabalham pensando apenas nas contas e 30% sentem falta de motivação. Entre os entrevistados, 46% também afirmam existir um preconceito contra problemas de saúde mental no ambiente de trabalho.



ESPLANADEIRA



#ABAV Expo 2025 acontece de hoje a sexta-feira, no RioCentro (RJ). #Advogada Fernanda Pereira palestra hoje na OAB Leopoldina (RJ). #TCFF oficializa hoje, em Brasília, o Dia Internacional da Menina, no calendário nacional. #ONG Cabelegria tem apoio da farmacêutica ALKO do Brasil no Outubro Rosa. #Deputada Dani Balbi participa da Roda Transatlântica – Mulher, Literatura e Violência, hoje, no RJ. #Instituto Lado a Lado pela Vida leva ao DF exposição “Caminhos da Saúde”, hoje, no Complexo Brasil 21.