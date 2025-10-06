Alcoólica$

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2025 - Nº 4.220

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

A polêmica envolvendo casos de bebidas adulteradas reacendeu o alerta sobre a falsificação no Brasil. Estudos da Associação Brasileira de Bebida Destilada afirmam que os destilados são a categoria mais atingida pelo mercado ilegal. O Brasil é um grande exportador de bebidas alcoólicas, e uma crise interna pode atingir este segmento do comércio exterior. O País exportou US$ 195,8 milhões em bebidas alcoólicas entre janeiro e agosto deste ano, segundo informações extraídas do ComexVis pela Coluna. Em 2024 o total exportado foi de US$ 281,9 milhões. Os principais parceiros nas exportações são Paraguai (47,3%), Bolívia (18%) e Cuba (8,5%). São Paulo ocupa o 1º lugar no ranking dos Estados que mais exportam o produto, com US$ 135,6 milhões – 69,2% da participação nacional.



PL do lacre



O caso das bebidas também alerta os parlamentares da Câmara dos Deputados. A Casa aprovou, na última semana, regime de urgência para o PL 2307/07, que torna crime hediondo a adulteração em bebidas e alimentos com ingredientes que possam causar risco à vida. O relator do projeto será o deputado federal Kiko Celeguim (PT-SP).



Brasil sem memória



Ontem a promulgação da Constituição de 1988 completou 37 anos, e no próximo domingo (12) completam-se 33 anos da morte do ícone do Congresso na Carta de 88, Ulysses Guimarães. Dr Ulysses ganhou estátua na frente do plenário, mas até hoje, com tanta tecnologia marítima e de sondas, ainda jazz no fundo do mar de Angra (RJ). Dos cinco ocupantes do helicóptero, seu corpo é o único desaparecido submerso.



Fronteira escancarada



O Brasil e a Bolívia reativaram os trabalhos da Comissão Mista Demarcadora de Limites após sete anos de paralisações. A Comissão percorreu o trecho da fronteira internacional compreendido na San Matías – Buena Vista – Cuatro Hermanos. Foram registrados 52 pontos da fronteira comum que precisam de revisões e atualizações. Em suma, são fronteiras totalmente abertas e sem controle de tráfego terrestre.

Lixo eletrônico



No ano de 2022 foram registradas 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos no mundo, um aumento de 82% em relação ao ano de 2010. E apenas 22,3% da massa de lixo deste período foi documentada como coletada e reciclada. A estimativa para 2030 é que os números de lixo eletrônico subam 32% e passem para 82 milhões de toneladas. As informações são do Monitor Global de Lixo Eletrônico da ONU.



IA & Educação



O uso da inteligência artificial por professores em sala de aula atingiu os 50% em 2025, segundo o relatório “O Futuro da IA nas Escolas”, da Teachy. Os dados apontam que 81% dos professores perceberam uma melhora nas notas dos alunos com o uso da ferramenta, além de 77% deles perceberem maior engajamento por parte dos estudantes.



ESPLANADEIRA



#FGV Direito Rio promoverá 3ª edição da Regulation Week, de 8 a 23/10. #Livro “Oração” (Ed. Vida) vendeu mais de 20 mil cópias e é best-seller no Brasil. #Omie capta R$ 885 mi e consolida liderança em soluções de gestão para PMEs. #Sérvulo Mendonça palestrou na 61ª Convenção de Contabilidade do RJ. #Casa Daki lança campanha que transforma compras no app em prêmios. #EXPO CIEE 2025 reunirá mais de 20 mil vagas de estágio e aprendizagem, Expo Center Norte, de 9 a 11/10.