Ludopatia no SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 3.892 atendimentos em casos de ludopatia (vício em jogos) de 2022 a setembro de 2025, segundo informado à Coluna pelo Ministério da Saúde (MS)

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 3.892 atendimentos em casos de ludopatia (vício em jogos) de 2022 a setembro de 2025, segundo informado à Coluna pelo Ministério da Saúde (MS). São Paulo (1.828) e Rondônia (1295) são os Estados que lideram as ocorrências. Esses vícios têm aumentado consideravelmente ano a ano devido as casas de apostas online Os levantamentos são relatados ao MS pelos próprios Estados, mas nem todos os anos das unidades federativas foram catalogados. Além disso, há casos de ludopatia que podem ter sido classificados como ansiedade ou depressão. Ou seja, o número total pode ser ainda maior do que o informado. Até setembro deste ano, foram notificados 407 casos, com os maiores números em São Paulo (141), Rondônia (36) e Minas Gerais (22).



Justiça tardia



A Justiça Federal condenou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a pagar uma indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 30.862,00 a um funcionário que sofreu assédio por parte dos superiores. Um dos denunciados é Felipe Ricardo Costa Freitas, ex-superintendente de Fiscalização da ANTT, que caiu do cargo em setembro de 2024 – o caso foi anunciado pela Coluna.



Um já foi



Após pressão do Brasil, o México, também sob o governo da esquerda, finalmente escolheu o novo Embaixador para Brasília. Será o diplomata Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, aceito prontamente pelo Itamaraty. Zepeda já atuou como Embaixador na Itália e Irlanda, além de ter sido cônsul em Los Angeles.



Está em todas



O ex-ministro José Dirceu voltou em alta e está marcando presença em eventos pelo Brasil. Dirceu é um dos nomes confirmados para a 3ª edição do Pensar Brasil 2025!, que terá como tema o “Orçamento e Desenvolvimento: Caminhos para a Justiça Social”. Além dele, estão confirmados Vital do Rêgo (Presidente do TCU), Antônio Anastasia (Ministro do TCU) e Bernard Appy (Economista e Secretário da Reforma Tributária).



PCdoB e a China



Daniel Almeida Filho, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI e filho do deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA), está na China representando o Brasil no 18º Fórum de Inovação de Pujiang 2025. O PCdoB, que controla o MCTI, é o partido preferido dos chineses. Nas missões organizadas pela Embaixada, a preferência são os parlamentares do PCdoB.



Gravidez na adolescência



Um estudo da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia mostra que antes da pandemia 55% das gestações no Brasil não eram planejadas e após a pandemia este número subiu para 62%. Entre as adolescentes o índice é ainda pior, e pode atingir os 80%. E apesar do dispositivo intrauterino (DIU) ser um dos mais eficazes, a adesão é apenas 4% entre as mulheres.



ESPLANADEIRA



#Papo de Acionista debate urgência da cibersegurança para empresas, hoje. #Gilvan Bueno representa Brasil na Wall Street Lusophone Week em Nova Iorque. #Maple Bear realizou 4ª Terry Fox Run em prol do INCAvoluntário no RJ. #Ex-Presidente José Sarney é homenageado pelos 40 anos do Programa Calha Norte. #MedLevensohn apontou aumento de 294% na venda de testes rápidos para Covid-19 em agosto. #Bureau Veritas, líder em TIC, lança certificação de IA com foco em compliance e gestão de riscos.

