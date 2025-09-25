Pitbull trocou de lado

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.213

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Um advogado de destaque em São Paulo, conhecido como Pitbull, mudou de lado. Anteriormente, seu sócio atuava em defesa da Copape – apontada pelo MP como braço direito do PCC no setor de combustíveis. O time de Pitbull processava o Instituto Combustível Legal (ICL), que associava a Copape ao crime organizado. Até conseguiu na Justiça uma liminar que proibia o presidente do ICL, Emerson Kapaz, de mencionar a ligação em público. A virada ocorreu quando a PF comprovou o envolvimento da Copape com o PCC. Agora, Pitbull trabalha para Kapaz, o inimigo que antes combatia. O advogado prometeu usar seu esquadrão de ex-delegados da PF para montar dossiês contra os adversários do ICL. O detalhe é que ele será pago com dinheiro público, visto que o Instituto recebe financiamento da Petrobras.



Outro escândalo?



A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara pediu à PGR que investigue possíveis fraudes no pagamento do seguro-defeso no Maranhão e no Pará. Há indícios de desvio de verba, manipulação de registros e prejuízo aos cofres públicos por meio de convênios com entidades intermediadoras que atuam junto ao INSS. O caso pode se tornar mais um escândalo ligado ao Instituto.



CACs liberados



A Câmara dos Deputados aprovou o PL 1334/25, que autoriza colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) a transportar duas armas e um fuzil municiados para locais autorizados. A relatora da proposta, Caroline de Toni (PL-SC), argumenta que os CACs não representam ameaça à ordem pública. O projeto ainda será analisado pelo Senado.



Acordo travado



Apesar do otimismo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o acordo MERCOSUL-UE não deve avançar. A resistência aumentou com a crise política na França. O presidente Emmanuel Macron tenta proteger os interesses dos produtores rurais franceses (grupo importante para seu eleitorado), e só aceitará o acordo se houver garantias para o setor.



$aúde



O setor de saúde deve crescer 9% até 2028, com receita estimada em R$ 2 trilhões, segundo o relatório “A&M POV Farmacêuticas”, da Alvarez & Marsal. Fornecedores de produtos médico-hospitalares devem redobrar a atenção às exigências regulatórias. Especialmente no que diz respeito à documentação sanitária, como a Autorização de Funcionamento, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e os laudos técnicos.



Modo Seguro



O Modo Seguro do PicPay atingiu a marca de R$ 1 bilhão em saldos e investimentos protegidos. A ferramenta oculta valores e restringe transações Pix por geolocalização. A maior concentração de usuários está em SP (35,4%), RJ (15,7%) e BA (4,7%). O recurso é mais utilizado por jovens entre 20 e 30 anos (30,5%). Somente no Carnaval deste ano, o uso da ferramenta cresceu 44%.



ESPLANADEIRA



#Pocah participa do podcast Papo de Influência, do MultiStudios, dia 3/10. #José de Albuquerque, CEO da Azo, fala sobre luxo no Rio Construção Summit, hoje. #Álvaro Avezum faz masterclass no perfil da Afya, hoje, no YouTube. #Corrida ASCOMCER de Outubro Rosa será em 26/10, com apoio MedQuímica, em JF/MG. #Shopping Jardim Guadalupe terá vacinação antirrábica da Prefeitura RJ, no sábado. #MS abre Consulta Pública para discutir incorporação da vacina contra herpes zoster no PNI.