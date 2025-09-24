Anistia branda

Charge: Izanio Façanha ( )

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.212

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

A semana nos bastidores da política está intensa no Congresso Nacional, reconhecem deputados de direita e esquerda. Alguns parlamentares de direita acreditam que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será isolado se insistir em subir o tom ao não conseguir livrar a cara do pai. Uma Anistia mais branda, com revisão de penas que evite a humilhação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ganha força até mesmo dentro do PL. Aliados de Bolsonaro concordam que ele será a liderança da direita mesmo condenado e em prisão domiciliar. No entanto, se Eduardo radicalizar o discurso e atingir todos ao redor, os danos poderão levar o presidente Lula da Silva ao seu 4º mandado. No Congresso, também há um entendimento de que as manifestações no domingo contra a Anistia e a PEC da Blindagem foram ainda maiores do que o previsto.



Negócios à parte



O encontro não negociado entre os presidentes Lula da Silva e Donald Trump na 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, nesta terça-feira (23), brilhou os olhos dos petistas. Trump tomou a iniciativa, o que pegou Lula de surpresa. A turma do petista comemorou, mas “amigos, amigos, negócios à parte”. Há desconfiança de que o afago foi no intuito de beneficiar os EUA em relação a exploração de minerais no Brasil.



Quanto custou?



A primeira-dama, Janja da Silva, chegou aos EUA três dias antes da ida do presidente Lula da Silva à Assembleia Geral da ONU. O deputado André Fernandes (PL-CE) cobrará ao TCU informações sobre a viagem e a motivação institucional, além dos custos da missão. Já que Janja não possui um cargo oficial no Governo.



Se a moda pega



Enquanto o Brasil aumenta o número de parlamentares no Congresso Nacional, a Itália sai na contramão. O país aprovou a redução de um terço dos congressistas. Foram canceladas 230 vagas de deputados e 115 de senadores. O número no Congresso italiano passará de 945 para 600 na próxima legislatura.



Crédito privado



O patrimônio total dos Fundos de Previdência em Crédito Privado da SulAmérica Investimentos passou de R$ 2 bilhões para R$ 10,78 bilhões em dois anos. Foram R$ 6,4 bilhões em aportes líquidos – R$ 4,3 bilhões apenas nos últimos 12 meses. Para Daniela Gamboa, CIO da empresa, o desempenho sinaliza o aumento da procura de investidores por crédito privado na previdência.



Chip perigoso!!



Lembram do Sedex cobrado a R$ 70 para chegar no dia seguinte, mas demorou sete dias entre Brasília e Salvador? Pois o Correios admitiu que houve uma “situação pontual”, também uma “lacuna operacional” na expedição (ou seja, uma tremenda demora), mas o surreal é que incluíram o envelope com um chip de celular como “verificação de tráfego de itens perigosos”. Que chip perigoso!!!



