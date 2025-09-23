Sem escora

Dentro do Palácio do Planalto, a visão majoritária é que os EUA não irão invadir a Venezuela e derrubar o governo Maduro

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.211

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Dentro do Palácio do Planalto, a visão majoritária é que os EUA não irão invadir a Venezuela e derrubar o governo Maduro. No entanto, também não acreditam que a China sairá em defesa do presidente, caso ele caia. No gabinete do assessor Celso Amorim, a avaliação é de que a China e a Rússia vetaram qualquer ação no Conselho de Segurança da ONU, mas não se oporão a uma mudança de regime. Aliada de Maduro, a Rússia possui negócios de petróleo com o país. Hoje, ambos escoram o governo venezuelano, por isso a cautela dos EUA. A frota americana encontra-se atualmente ancorada em mar aberto, próxima à costa da Venezuela, pronta para agir. O que tem causado tensão entre os países da América do Sul. Nos bastidores, as diplomacias demonstram receio com a queda de Maduro, o que pode acontecer a qualquer momento.



PEC da Blindagem



A polêmica PEC da Blindagem é dada como derrubada no Senado, pois não há votos suficientes na Casa para ser aprovada. Com isso, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) já estuda propor um substitutivo, que garantirá que a prerrogativa seja assegurada apenas para os crimes de opinião.



Greve cancelada



O Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV) cancelou nesta segunda-feira (22/9) a greve dos funcionários da Nav Brasil que aconteceria amanhã (24/9). Dos 810 participantes na votação, 530 aprovaram a suspensão. Em nota à Coluna, o vice-presidente do SNTPV, Lucas Borba, informou que a empresa apresentou uma proposta, mas o movimento pode voltar caso ela não cumpra o acordado.



No reboque



A Comissão de Relações Exteriores do Senado ouvirá hoje o Embaixador Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e ex-embaixador em Londres e Washington. Rubens debaterá a relevância do Brasil no cenário internacional. Ele tem sido um dos críticos mais duros da atual Política Externa Brasileira, liderada por Celso Amorim e que mantém o Itamaraty a reboque.



Alumínio em alta



O consumo de alumínio no Brasil cresceu 4,6% no 1º semestre de 2025, atingindo 947 mil toneladas, devido ao impacto do tarifaço norte-americano nas cadeias internacionais de suprimentos. No entanto, as exportações de produtos transformados caíram 11% em relação ao mesmo período de 2024. As informações são da Associação Brasileira do Alumínio.



Lítio verde



O relatório “Soluções em Clima e Natureza do Brasil”, publicado pelo Instituto Itaúsa e o Instituto Arapyaú, destacou a Sigma Lithium como exemplo para a agenda climática global. O modelo de produção de “lítio verde” da empresa, no Vale do Jequitinhonha (MG), usa energia 100% renovável, recircula 90% da água e não usa barragens ou químicos nocivos. O que é essencial para a transição energética global.



