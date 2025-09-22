Bandidos caros

Um presidiário custa R$ 2.498,34 aos cofres públicos do Brasil, segundo dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional levantados pela Coluna

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.211

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Um presidiário custa R$ 2.498,34 aos cofres públicos do Brasil, segundo dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional levantados pela Coluna. O valor é quase mil reais a mais que o salário mínimo atual (R$ 1.518). No 1º semestre de 2025 foram gastos mais de R$ 10 bilhões com o sistema penitenciário no País. Entre as outras despesas, o montante maior é com alimentação, que registrou cerca de R$ 1 bilhão (39%). A população em cumprimento de pena foi de 909.594 no 2º semestre de 2024, dos quais 674.543 estavam em celas físicas e 235.051 em prisão domiciliar (com e sem monitoramento eletrônico). O Brasil é 3º no mundo com o maior número de pessoas encarceradas, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, respectivamente, aponta levantamento da plataforma Statista.



Lili cantou



O prefeito de Igarapé Grande (MA), João Vitor Peixoto, será solto após decisão do TJ do Maranhão. Vitor é acusado de matar o policial militar Geidson Thiago, durante briga em uma vaquejada em julho. O prefeito responderá o processo em liberdade, com monitoramento eletrônico. A defesa de Vitor alega legítima defesa.



19 anos

O acordo que os partidos do Centrão pró-Bolsonaro tentam na “PEC da Dosimetria” nos bastidores do Congresso Nacional – tendo expoentes de bom trânsito junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal – é que a pena do ex-presidente caia de 27 para 19 anos, e uma prisão domiciliar por causa da saúde.



Falência & prejuízo



Mais uma prova cabal de que o Correios faliu. Um empresário pagou R$ 70 por um Sedex na agência franqueada do Setor de Indústrias Gráficas, de Brasília. Foi postado na última segunda (15) de Brasília para Salvador com promessa de chegar no dia seguinte. Até esta manhã, sete dias depois, nada do objeto nas mãos do destinatário. É um chip de telefone, e a funcionária da empresa ficou uma semana sem trabalhar.



Perigo aéreo



A pista 29L/11R do Aeroporto de Brasília ficou fechada por 30 minutos na manhã da sexta (19) por causa de um drone no espaço aéreo das aterrissagens, segundo fontes da Coluna. Os voos foram direcionados para a pista 11L/29R, o que gerou congestionamento e aumento no tempo de solo. Dois voos pousaram com atrasos superiores a 15 minutos. A pista foi reaberta às 9h35, informou a Inframérica.



Título Charlie Kirk



A ALERJ analisa proposta para instituir o “Título Charlie Kirk”, em referência ao influenciador conservador assassinado nos EUA. A intenção do autor, o deputado Rosenverg Reis (MDB-RJ), é homenagear anualmente influenciadores digitais que, reconhecidamente, tenham prestado relevante serviço ao desenvolvimento da cultura digital no Estado do Rio de Janeiro.



ESPLANADEIRA



#Diogo Portugal lança “O primeiro stand-up” na Livraria Drummond (SP), na quarta-feira (24). #School of Rock inaugura unidades em Fortaleza, Porto Alegre, Londrina e Campo Grande (MS). #Fundação Itaú cria curso “STEAM nos anos finais Fundamental” para educadores. #Korsa Riscos & Seguros se expande para São Paulo e Santa Catarina. #Flávia Oliveira e Wisnik conversam sobre “No Meio do Caminho” pelo Sempre Um Papo, Museu do Amanhã (RJ), 30/9. #Mario Sergio Cortella e Terezinha Rios palestram no Teatro Casa Grande (RJ), dia 30/9.