PRTB & Eduardo

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.209

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Uma ala do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) se mobiliza nos bastidores para convidar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) a se filiar à legenda e lançar sua candidatura à Presidência em 2026. Entre os outros pré-candidatos cotados pelo grupo estão o empresário Pablo Marçal e o ex-governador Anthony Garotinho, do RJ. A filiação de Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocaria o PRTB em destaque nacional e alavancaria as chances de montar uma base eleitoral mais forte, segundo Leonardo Avalanche, que deixou o comando da legenda, mas ainda joga cartas com reis nas mãos. No entanto, o deputado se encontra em território americano e sem uma data prevista de retorno. Especulações apontam que após o indiciamento da Polícia Federal, a possibilidade de prisão preventiva tornou-se iminente.



Susto nas montanhas



A notícia da prisão preventiva de dois ilustres de BH ontem na Operação Rejeito da PF surpreendeu a mineirada da alta roda. Filho de médico famoso, o delegado federal e ex-superintendente da PF em Minas Rodrigo de Melo Teixeira foi um dos investigadores da facada contra Jair Bolsonaro. E o ex-deputado João Alberto surgiu no PMDB jovem e cresceu na política colado ao então governador e ex-presidente Itamar Franco.



NW na CMPI



Convocado na CPMI do INSS, o advogado Nelson Wilians pretende comparecer à Comissão mesmo ciente sobre o pedido de prisão que será apresentado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG). Em nota, o advogado afirma que não responde a qualquer ação penal ou denúncia no Ministério Público que justifique a sua prisão.



Mercado ilegal



Destilados são a categoria mais atingida pelo mercado ilegal no Brasil, revelam estudos da Associação Brasileira de Bebida Destilada. Enquanto fermentados registram penetrações ilícitas menores, como o vinho (7%) e a cerveja (2%). O relatório destaca ainda que os problemas no setor envolvem alta carga tributária, fiscalização fragmentada, a presença do crime organizado e aumento de canais de vendas informais.



Alô, CNJ??



Um cidadão que encerrou uma empresa sua no Rio de Janeiro em 2018, com pendências tributárias, está liquidando impostos municipais, mas foi surpreendido com o valor da baixa de três protestos de tributos já quitados na Procuradoria Municipal. O Tabelionato do 3º Ofício de Protesto, da Rua da Assembleia, cobrou, acreditem, quase R$ 1,8 mil por cada baixa. E não topou negociar. Sofra, cidadão brasileiro.



Limpa na Embaixada



Ainda sem indicação de um Embaixador para o Brasil, os EUA já deram início à limpa na Embaixada em Brasília, que não poupou nem mesmo os funcionários locais – alguns com mais de 10 anos de casa. Entretanto, os conflitos diplomáticos continuam. A Embaixada repostou críticas do vice-secretário de Estado Christopher Landau, que pede que o Brasil “contenha o descontrolado ministro do STF”.



ESPLANADEIRA



#Grupo Alun (Alura, FIAP e PM3) adquire StartSe e quer formar 15 mi de profissionais até 2030. #Pe. Alex Nogueira lançará em 2026 o devocional católico “Bom dia, meu Deus”. #Mostra Sesc de Cinema oferecerá oficina com coletivo Remonta Audiovisual, Vitória-ES. #Unig abre vestibular de Medicina 2026 em Nova Iguaçu e Itaperuna (RJ). #Cassiana Tardivo lança livro “Resgate seu filho das telas”, sábado, na Livraria Leitura (SP). #Ergon Cugler estreia “IA-cracia” e debate “O Poder das Big Techs”, com Arthur Bezerra e Dani Balbi, hoje, na Lapa (RJ).