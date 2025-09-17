(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.208

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) previu 32.560 casos de câncer de pulmão para o ano de 2025. Dados do Radar do Câncer, do Oncoguia, apontam que a maior taxa de mortalidade acontece de maneira precoce, entre pacientes de 30 a 69 anos. A Lei nº 12.732/12 estipula que o 1º tratamento oncológico deve ser realizado no SUS em até 60 dias a partir do dia do diagnóstico, mas o levantamento mostra que mais de 99% dos casos descumpriram a lei este ano. Segundo o Radar, mais de 56% dos pacientes precisam se deslocar para realizar o tratamento, a maioria dentro do próprio Estado. O presidente Lula da Silva sancionou na última semana a Lei nº 15.207/2025, que oficializa a campanha Agosto Branco, destinada à conscientização da população sobre o câncer de pulmão. No Brasil, o tipo é o 4º com mais incidências.



Atrasou



A FAB vai pagar o equivalente a mais seis caças JAS-39E/F Gripen NG sem recebê-los. O Programa FX-2, que visa renovar a frota de caças, sofreu atrasos e aumentou em mais de 12% os custos originais, afirmou a FAB à Coluna. O 12º termo aditivo do programa (iniciado em 1990) prevê a compra de 36 aeronaves, com entrega prevista para 2032. O impacto financeiro foi apresentado pelo chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.



Chamado italiano



A Itália enfrenta a maior crise de mão de obra na saúde da história do país. O déficit estimado é de mais de 65 mil profissionais (médicos e enfermeiros). Com isso, o país abriu as portas para estrangeiros, inclusive brasileiros, com salários mensais de até 7 mil euros (cerca de R$44,6 mil). A ex-deputada italiana Renata Bueno aponta que este é o melhor momento para quem deseja trabalhar na Itália.



Carga segura



O seguro contra roubos de carga cresceu 10% no 1º semestre de 2025, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Foram mais de R$ 688 milhões arrecadados. O cenário deve ainda ser impulsionado com a portaria da ANTT que prevê a suspensão do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas para empresas que não comprovarem a contratação dos seguros exigidos.



Punição severa



Licenciado do cargo de deputado federal, Marcelo Queiroz se reuniu com colegas da Bancada Animal do Congresso para mobilizar parlamentares a fim de garantir a aprovação do PL que prevê punições mais rigorosas para maus-tratos e tráfico de animais silvestres. Para Queiroz, o PL representa um importante instrumento na luta para punir quem explora e maltrata animais.



COP30 na mira



O deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) solicitou informações à Casa Civil sobre a requisição do Tribunal de Contas da União (TCU) referente aos contratos da COP30, em Belém (PA). Um dos contratos questionados envolve a Companhia Docas do Pará, escolhida para executar uma obra de R$ 600 milhões, relacionada à estrutura no local. O TCU busca esclarecimentos sobre esse e outros contratos ligados ao evento.



ESPLANADEIRA



#ICL realiza Despertar 2025 para 4 mil pessoas, sexta e sábado, no Vibra-SP. #e-Core traz Postman para o Brasil e acelera maturidade digital em APIs. #Com 24 anos de experiência, Oi Futuro renova marca para Instituto Futuros. #Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia realiza Fórum SBOT para Jornalistas, amanhã, no DF. #Todeschini inaugura unidade no CasaShopping (RJ), dia 25/09. #Inscrições abertas para bacharelado gratuito em Ciência e Tecnologia da Ilum: ilum.cnpem.br.