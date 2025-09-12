Câncer na infância

Dados levantados pela Coluna junto ao Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam que 7.930 casos de câncer infantojuvenil sejam registrados no Brasil a cada ano do triênio de 2023 a 2025

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.205

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Dados levantados pela Coluna junto ao Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam que 7.930 casos de câncer infantojuvenil sejam registrados no Brasil a cada ano do triênio de 2023 a 2025 – o órgão trabalha apenas com estimativas. A previsão é de 4.230 casos no sexo masculino e 3.700 no sexo feminino. A região Sul concentra o maior número de ocorrências entre meninos (153,29 por milhão) e meninas (151,19 por milhão). Os principais tipos de câncer que afetam esse público são leucemias, tumores do SNC e linfomas. Atualmente, 80% das crianças e dos adolescentes que são diagnosticados precocemente são curados da doença, informa o INCA. Estudos da Organização Mundial de Saúde apontam a doença como a principal causa de óbito entre crianças. No Brasil, foram registrados 2.289 mortes por causa do câncer infantojuvenil.



Tem permissão?



Empresários que buscam diálogo com a Embaixada dos EUA, em Brasília, estão pasmos. O encarregado de negócios, Gabriel Escobar, antes mesmo de ouvi-los, já pergunta se o deputado Eduardo Bolsonaro tem conhecimento da presença deles ali. O mesmo vale para parlamentares. Escobar faz questão de não contrariar o deputado, atualmente nos EUA.



Voo derrubado



A FAB derrubou nesta quinta-feira (11) uma aeronave King Air de origem venezuelana no espaço aéreo brasileiro, na Amazônia. A Polícia Federal apreendeu 380 kg de skunk (variedade de maconha) no avião. Depois que o modelo foi detectado pelos radares, caças A-29 Super Tucano foram acionados para realizarem os procedimentos de segurança. O piloto do bimotor lançou a aeronave na represa de Balbina (AM).



“Barriga de aluguel”



A General Motors, dona da Chevrolet, está fazendo uma “barriga de aluguel” na China. O modelo Chevrolet Spark EUV vem parcialmente desmontado da China e recebe no Brasil a montagem final com a logo na fábrica da Troller, no Ceará. Com preços competitivos, o novo veículo pode impactar o mercado do Dolphin da BYD. O estardalhaço foi tanto que levaram 20 carros para as concessionárias em Brasília.



Prejuízo



A Associação Brasileira de Geração Distribuída alerta que cerca de 6,6 milhões de brasileiros podem ter prejuízos com propostas de mudanças na Lei 14.300/2022, que regula a geração de energia solar no País. Os consumidores investem R$?180 bilhões em sistemas no setor. Em discussão no Congresso, as alterações podem afetar até sistemas já instalados. Um corte de 10% pode causar um prejuízo mensal de R$ 365 milhões.



Violência religiosa



A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o PL que inclui a violência religiosa entre os tipos de violência psicológica contra a mulher contidos na Lei Maria da Penha (11.340/2006). Com relatoria da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), a proposta ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa.



ESPLANADEIRA



#Deputado Prof. Paulo Fernando palestra no Instituto Histórico e Geográfico do DF, dia 16/9. #Mostra Cine Orquestra encerra programação na Grota, em Niterói, amanhã. #Campanha De Olho nos Olhinhos 2025 terá ações em todo Brasil para prevenir retinoblastoma. #Allianz Parque atrai 1,5 mi de pessoas em 242 dias e consolida como maior arena multiuso da América Latina. #Ex-ministro Luiz Cláudio Costa lança “O impacto da Inteligência Artificial na humanidade”, Livraria da Travessa de Brasília, dia 15/9. #Acontece hoje 2ª edição da balada do meio-dia “Juro que Danço”, em Curitiba, com renda para ONG Gastromotiva.