Obesidade & Bariátricas

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica revela que o Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas entre 2020 e 2024 – 31.351 somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.201

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica revela que o Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas entre 2020 e 2024 – 31.351 somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025 (até junho) foram feitas 6.393 bariátricas pela rede pública e 13.954 (até maio) por plano de saúde. As tendências atuais apontam que até 2030 quase 3 bilhões de adultos no mundo estarão com sobrepeso ou obesidade, o que representa 50% da população adulta mundial. Em 2015 essas projeções indicavam menos de 2 bilhões (40%) e 1,6 bilhão (36%) em 2010. As estimativas fazem parte das conclusões do Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade. No Brasil, a realidade segue o mesmo ritmo. O levantamento mostra que até 2030 31% da população estará obesa.



Vitória de Moro



O senador Sérgio Moro marcou vitória e assumiu o comando do União Brasil Paraná. Ele também indicará o tesoureiro do partido. Nas redes, Moro agradeceu ao deputado Felipe Francischini pela renúncia “corajosa e altruísta”. Em nota, a deputada Maria Victoria (presidente do PP-PR) afirmou que a escolha do comando da Federação União-PP no Estado será em conjunto, mas deve recair sobre o pai, o deputado Ricardo Barros.



Maracanã seguro

A Polícia Civil e a CBF firmaram uma parceria para reforçar a segurança no estádio Maracanã (RJ) nos jogos da Seleção Brasileira. O objetivo é aumentar a conscientização no local e combater crimes como cambismo e pirataria. A campanha começou nesta quinta-feira (4) durante o jogo Brasil x Chile. Um vídeo foi exibido e agentes realizaram fiscalizações no entorno.



Refúgio brasileiro



Com o cerco norte-americano à Venezuela, Nicolás Maduro busca refúgio com aliados. Suspeitas de que o Brasil está buscando meios de abrigar o ditador venezuelano chegaram à Câmara dos Deputados por meio de militares das Forças Armadas. O ministro Mauro Vieira deve comparecer à CREDN para explicar essas possíveis tratativas.



Comunidades x Lobby



O Fórum Comunidades Tradicionais soltou uma nota de repúdio à instalação do luxuoso Hotel Spa Emiliano, em Paraty (RJ). Na nota, afirmam ter recebido o de um convite para almoço em “clima de diálogo” pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em tentativa de lobby. Também apontam para os riscos ambientais e culturais do empreendimento, além da licença de construção suspensa pela Justiça.



Gás do Povo



O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) será o relator da MP do Programa Gás do Povo, anunciado pelo presidente Lula da Silva na última quinta-feira (4). A iniciativa visa garantir botijão de gás para 15,5 milhões de famílias pelo Brasil. Eleito pelo RJ (responsável por 74% da produção de gás do País), Leal se destaca pela forte atuação no setor de energia.



ESPLANADEIRA



#Renato Lisboa lança “Comunicação regenerativa” hoje, na Biblioteca Pública de BH. #CASA&VIDEO faz campanha de aniversário com ofertas até 14/09. #Editora Mundo Cristão lança livro infantil “Guardiões da Criação” para incentivar preservação ambiental. #Ipsos Education Monitor 2025 mostra que saúde mental é maior desafio dos jovens em 8 países. #Com foco na interiorização, 5àsec cresce 15% no faturamento no 1º semestre. #B2B Match anuncia Diego Puerta como voz inspiradora do Get Together Brasília, em 24/09.