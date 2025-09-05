Brasil parado

O Brasil possui 11.469 obras paralisadas, das 22.621 mapeadas pelo Tribunal de Contas da União. Já foram investidos R$ 15,9 bilhões, dos R$ 34,7 bilhões do orçamento previsto

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.200

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O Brasil possui 11.469 obras paralisadas, das 22.621 mapeadas pelo Tribunal de Contas da União. Já foram investidos R$ 15,9 bilhões, dos R$ 34,7 bilhões do orçamento previsto. Os principais setores prejudicados são saúde (4.141), educação (3.912) e infraestrutura (1.476). Os Estados com o maior número de obras paralisadas são: Maranhão (1.225), Bahia (926) e Pará (889). Com a aproximação da COP30, o Pará como 3º colocado acende um alerta para as questões de infraestrutura em Belém durante o evento. Em destaque com o menor número de atividades paradas está o Distrito Federal com apenas 21, das 100 registradas. Com um cenário de 50,7% de obras paralisadas, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) cobrou explicações sobre o assunto ao ministro da Casa Civil, Rui Costa.



Alarme falso



Falsa ameaça de bomba fechou uma das pistas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) nesta quarta-feira (3). Dois adolescentes afirmaram estar com uma bomba em uma aeronave prestes a decolar, segundo fontes da Coluna. A aeronave da JetSmart com destino a Santiago (Chile) foi evacuada e inspecionada pelo esquadrão antibombas da PF. A ameaça foi descartada após a investigação, informou o RIOgaleão.



Disputa interna



O clima entre o Progressistas Paraná e a Federação União Progressista é de desavenças. O senador Sergio Moro (União) é cotado para a presidência da Federação no Paraná, com apoio de Antonio Rueda. Em nota, o Progressistas PR afirma não haver consenso com a indicação, o que impossibilita, por ora, a candidatura de Moro ao governo em 2026. O partido pretende lançar Rafael Greca ao Palácio Iguaçu.



Alvo errado



O deputado federal Hilton Coelho (PSOL-BA) é criticado por pedir a cassação da licença de um aterro em Simões Filho (BA) alegando ausência de EIA-RIMA, embora a lei exija apenas o Estudo de Médio Impacto – já apresentado pela propriedade. Por outro lado, o parlamentar ignora irregularidades no Aterro Metropolitano Centro, que, sem licitação, teve o contrato prorrogado por 20 anos, ao custo de R$ 2,6 bilhões.



Desvio luxuoso

Afastado do cargo nesta quinta-feira (4), o governador do Tocantins Wanderlei Barbosa (REP) teria usado parte do dinheiro desviado para a construção da luxuosa pousada Pedra Canga, na Serra de Taquaruçu (TO). O empreendimento está registrado em nome de Rérison Antônio Castro Leite, filho do governador. Apurações da PF apontam que R$ 2,4 milhões foram investidos na pousada em dois anos.



Zap do Zema



Pré-candidato à Presidência nas eleições de 2026, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), já está em clima de campanha. Pelo email enviado em nome do partido, o governador contou sua história e comunicou a novidade: o Zap do Zema, um espaço para falar com o eleitor. O mineiro tem fama de fazer campanhas a baixo custo e com discurso de austeridade.



Nova liderança



Antônio Carlos Teixeira assumiu como novo presidente da Brasilcap, da BB Seguros, no dia 1º de setembro. Funcionário de carreira do Banco do Brasil há 22 anos, atuava como presidente interino desde maio de 2024.



ESPLANADEIRA



#Paulo Petrin, VP da One Innovation, falou sobre mercado de compactos no Conecta Imobi. #iGUi conquista prêmio Great Place To Work pela 5ª vez. #Abradee lança, com foco na construção civil, webinar sobre segurança com rede elétrica no YouTube. #Clóvis de Barros Filho e Lúcia Helena Galvão lançam o livro “O valor e o sentido da vida” dia 16/9, em Campinas. #Polo Novo Rio Antigo estreia amanhã projeto “Samba da Feira”, na Feira do Lavradio-RJ. #Psiquiatra Jorge Jaber será homenageado amanhã na Associação Psiquiátrica do RJ.