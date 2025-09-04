(Charge: Izanio Façanha)

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O Brasil concedeu 360.227 medidas protetivas para mulheres no 1º semestre de 2025, conforme o painel de dados do Conselho Nacional de Justiça. Os pedidos negados somam 37.254, cerca de 9%. Somente no Estado de São Paulo foram concedidas 64.265 medidas neste período. Informações do Governo de São Paulo indicam 67.990 pedidos, aumento de 22,3% comparado com mesmo período de 2024. Uma pesquisa do Mapa Nacional da Violência de Gênero apresenta que 60% das mulheres da região Sudeste foram vítimas de violência doméstica e não denunciaram. No Estado do Maranhão, um dado alarmante do Mapa chama atenção: 72% das mulheres afirmam ter pouco conhecimento sobre a Lei Maria da Penha (11.340/2006). O número de medidas protetivas concedidas neste 1º semestre no Estado chegou a 10.327.



Mala pronta



O prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros (PL), pode deixar a base da governadora Raquel Lyra (PSD). Ele estaria se aproximando de João Campos (PSB), provável adversário de Raquel nas eleições de 2026. A mudança pode levá-lo a romper com Anderson Ferreira, ex-prefeito e líder do PL-PE. Jaboatão é o 2º maior município do Estado, o que torna a possível saída de Mano uma ameaça para a reeleição da governadora.



Mansão do Xandão



Relator no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes resolveu fazer uma mudança de ares. O ministro se mudou recentemente para uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, segundo fontes da Coluna. Talvez como forma de evitar visitas indesejadas no antigo endereço em meio aos burburinhos do julgamento?



Brasil cultural



Rico em cultura e história, o Brasil tem 4.024 museus cadastrados, dos quais 388 estão fechados. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Museus, lideram o ranking com maior número de acervos: SP com 698, seguido pelo RS com 495 e MG com 476. No ranking mundial o Brasil aparece na 7ª posição, mostra levantamento da UNESCO (dados de 2021). O 1º são os EUA com 33.082 instituições.



Pousadas de luxo



A saída de José Roberto Marinho, um dos donos da Rede Globo, do empreendimento do resort em Boipeba (BA) é estratégica. O family office comprou por cerca de R$ 15 milhões um grande terreno no centro histórico de Tiradentes (MG) e pretende construir uma pousada de luxo no local. A exemplo das unidades que já têm em Paraty (RJ) e Trancoso (BA), pela rede O Canto.



Foragida



Esquecida pela mídia e autoridades, a brasileira Patrícia Lelis continua foragida do FBI desde 2024. Lelis é acusada de se passar por advogada de imigração e aplicar golpes em pessoas que buscam a cidadania nos EUA. Ativa nas redes sociais, Patrícia debocha da política brasileira, principalmente da família Bolsonaro. Em um post no X até acusa um agente do FBI de tentar sequestrá-la.



