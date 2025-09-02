7 x 1 na poltrona

Sete governadores de diferentes partidos de centro e direita, de fortes colegiados eleitorais, se uniram para lançar um nome à presidência

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2025 - Nº 4.197

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Sete governadores de diferentes partidos de centro e direita, de fortes colegiados eleitorais, se uniram para lançar um nome à presidência. Tarcísio de Freitas (Rep), Romeu Zema (Novo), Ratinho Junior (PSD), Ronaldo Caiado (União), Ibaneis Rocha (MDB), Cláudio Castro (PL), Mauro Mendes (União). Esses Estados representam nada menos que 80 milhões de eleitores O que já está certo entre eles é que os presidenciáveis com chances são Tarcísio, Caiado e Ratinho, contra provavelmente o presidente Lula da Silva, hoje na poltrona e potencial candidato à reeleição. Do trio, falta decidir qual deles será o candidato e quem será o vice. As pesquisas do 1º trimestre de 2026 vão nortear a coalizão. Para o Senado em seus respectivos Estados vão Zema, Castro, Mendes e Ibaneis.



Corrida no DF



A corrida eleitoral para 2026 no Distrito Federal se aproxima e a chapa de centro-direita já está formada. Para o Senado, os nomes mais fortes são do governador Ibaneis Rocha (MDB) e o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) – ambos com apelo popular. Ao Palácio do Buriti a chapa será a vice-governadora Celina Leão (PP) candidata ao Palácio e o chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha (Republicanos), como vice.



Ausências



Além dos problemas com conexão (resolvidos com a contratação da Starlink de Elon Musk), a diretoria da COP30 terá que se virar para segurar a presença dos outros países. A Embaixada do Panamá declarou que os preços abusivos de hospedagem e serviços em Belém inviabilizam a participação no evento. E os telegramas que saem de Brasília relatam um cenário de piora com a aproximação da data do encontro.



Vendas online



O setor de vendas online registrou crescimento de 23,7% no 1º semestre de 2025, apontam dados da Getnet, fintech do Grupo Santander. O segmento varejista on-line teve alta de 37,68% no mesmo período, com destaque para as áreas de drogaria (11,4%) e postos de combustíveis (16%) – comparado ao mesmo período do ano anterior. A Getnet prevê crescimento anual de faturamento acima de 10% para este ano.



Até a esquerda



Após cobranças da oposição sobre a saída do Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) também cobrou explicações ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acerca da decisão. No Congresso, até os deputados do PT entendem que houve exagero, já que a Aliança não é uma entidade governamental.



No ar, no chão



Na tentativa de abocanhar um pedacinho do bilionário trade turístico, o Grupo GOL Linhas Aéreas passou a oferecer a opção de pacotes de viagens (voo, hotel e serviços) pelo Smiles, seu plano de fidelidade. A empresa cadastrou 1,5 milhão de opções de hospedagem no Brasil e exterior integradas à malha aérea. Os pacotes permitem o resgate de milhas e parcelamento em até dez vezes sem juros.



ESPLANADEIRA

#Bay Work Pod, da Herman Miller, vence prêmio Red Dot de Design de Produto. #Revista Justiça & Cidadania promove Seminário sobre Crédito Consignado, dia 18/9, no DF. #Nuclear Communication 2025 debate papel da energia nuclear frente à IA e data centers. #Sandra Turchi lança “Estratégias de marketing digital na era da IA” hoje, na Livraria da Vila Iguatemi, SP. #Fundação Grupo Boticário lança desafios climáticos para jogadores do Fortnite. #Consórcio Volkswagen com Embracon cresce 158% e ultrapassou R$ 3 bi em vendas no 1º semestre.

