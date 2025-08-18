Transição cidadã

Grandes empresas do mercado já adotam programas de apoio financeiro e psicológico para transição de gênero entre seus funcionários

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2025 - Nº 4.186

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Grandes empresas do mercado já adotam programas de apoio financeiro e psicológico para transição de gênero entre seus funcionários. O setor demandado agora é o das operadoras de telefonia. O Sindicato dos Trabalhadores em telecomunicação de São Paulo (SINTETEL) solicitou às operadoras Claro e Vivo a inclusão de dois benefícios em suas pautas trabalhistas: o Auxílio Reembolso Transição de Gênero e o Auxílio Reembolso Reprodução Humana Assistida, ambos com limite de R$ 12 mil. Essas cláusulas já existem na TIM Brasil, mas ainda são reivindicações nas demais empresas. O sindicato afirma que suas propostas refletem as demandas dos trabalhadores, colhidas por delegados e diretores sindicais. O secretário-geral do SINTETEL, Mauro Britto, destaca à Coluna que as cláusulas representam avanço e inovação para a categoria, e poderão influenciar outros setores futuramente. A TIM confirmou que oferece os dois benefícios, mas não divulgou dados por questões de privacidade. Já Claro e Vivo não se pronunciaram até o momento.



CPMI do INSS



A CPMI do INSS, uma das principais pautas da oposição no Congresso, terá como relator o deputado Ricardo Ayres (REP-TO). O presidente da Câmara, Hugo Motta (REP-PB), optou por alguém do próprio partido. Já a presidência da Comissão, escolhida por Davi Alcolumbre, será o senador Omar Aziz (PSD-AM).



Crise na saúde



Deputado Dr. Frederico (PRD-MG) cobra explicações do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre possível proposta de transferência da gestão do Instituto Nacional de Câncer, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e do Instituto Nacional de Cardiologia para o Grupo Hospitalar Conceição por conta de crises administrativas e financeiras dos mesmos.



Facções nas minas



A presença de facções, como o PCC e o CV, na disputa por rotas de tráfico na Amazônia tem gerado um forte alerta local. O deputado Amom Mandel (Cidadania-AM) apresentou projeto de lei da Política Nacional de Proteção Integrada da Amazônia Brasileira, a fim de proteger indígenas e a floresta. Em muitos lugares, as facções exploram garimpos em rios e minerais em terras e impõem controle territorial.



Raios X do Nordeste



Dados da Alfa Inteligência apontam que 60% dos nordestinos veem a democracia brasileira enfraquecida. De 16 e 24 anos, 65% dos ouvidos têm essa percepção. Com 70 anos ou mais, o índice cai para 46%. Foram entrevistadas presencialmente 2.404 pessoas em 20 cidades nordestinas, entre os dias 2 e 13 de julho. “O fato contribui para embasar o debate público”, avalia o CEO da Alfa, Emanoelton Borges.



Baixa criminal



O Estado do Rio de Janeiro, além do turismo, agora se destaca na segurança. A letalidade violenta registrou queda de 20,5% em julho, em comparação ao mesmo mês de 2024, com 61 mortes a menos. Outras reduções acentuadas são: homicídio doloso (-14,4%), mortes por intervenção policial (-40,5%), roubo de veículos (-20,2%) e coletivos (-39,2%). Os dados são do Instituto de Segurança Pública.

ESPLANADEIRA



#Visa patrocina Lucas Pinheiro no esqui alpino, que disputará Jogos de Inverno. #Repcom 2025, da FSB Holding, reunirá especialistas e líderes para debater IA, 16/10. #Líder está na 33º CASACOR Brasília na Casa do Candango, de 13/8 a 12/10. #ExpoRio Cidade Nova recebe 115 eventos em 2025, alta anual de 22%. #Deloitte expande recursos IA em plataforma global de auditoria Omnia. #Rodenstock Brasil participa da Expo Visão Experience & Business 2025, 25 e 26/8, no Rio.