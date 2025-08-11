A pugilista

O ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, que suspende o mandato de 15 encrenqueiros que obstruíram a pauta semana passada incluiu uma petista entre tantos bolsonaristas do PL e Progressistas

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2025 - Nº 4.181

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O ato do presidente da Câmara, Hugo Motta, que suspende o mandato de 15 encrenqueiros que obstruíram a pauta semana passada incluiu uma petista entre tantos bolsonaristas do PL e Progressistas. Muita gente estranhou o nome da deputada Camila Jara (PT-MS) na lista, mas a inclusão é uma tentativa de Motta, a pedido do PT, de blindar o mandato da ‘pugilista’ – apelido que ela ganhou da oposição. A parlamentar foi flagrada em vídeo esmurrando e derrubando o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) atrás da Mesa Diretora. A ideia do PT é que ela apenas seja suspensa por seis meses, junto com os bolsonaristas que obstruíram a pauta. Nikolas Ferreira levará a agressão para o Conselho de Ética. E pode ser pior para ela, se avançar o processo, pelo precedente. Essa agressão foi mais grave do que o chute no traseiro de um militante que levou à cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) no Conselho. A Mesa ainda não pautou em plenário o processo de Glauber, mas ele pode ganhar companhia.



Alckmin



Com o presidente Lula da Silva em baixa popularidade, o ministério fazendo mal à imagem de Fernando Haddad e o vice-presidente com protagonismo na negociação com os Estados Unidos e o setor industrial daqui, surge em rodas do Poder o nome de Geraldo Alckmin (PSB) como potencial candidato do Barba à sua sucessão. Se Lula não disputar ano que vem.



What?!



Que ninguém espere um telefonema de Lula da Silva para o presidente dos EUA, Donald Trump. Desde que o americano tomou posse, Lula – um declarado apoiador da democrata Kamala Harris – sempre vociferou contra Trump, seu Governo e seu redor. Em entrevistas, em agendas internacionais e até no G7 e G20. Deu no que deu: agora, acuado por sua arrogância, está com receio de ouvir umas verdades ao telefone.



Voltei, gente



O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, procurou a imprensa da Casa para vender a ideia de que a missão aos EUA, em pleno recesso por lá, foi um sucesso e que os senadores retornaram com “o sentimento do dever cumprido”. Foram oito senadores a passeio, praticamente, porque não encontraram ninguém do Governo americano que resolva sobre a taxação.



Recado



A FENAJ e sindicatos de profissionais de comunicação de São Paulo, Rio e DF publicaram carta conjunta cobrando mudanças na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), após André Basbaum ser anunciado presidente. As entidades criticam a gestão de Jean Lima, que geriu a EBC nos últimos dois anos. Afirmam que a EBC esteve distante da missão e que é preciso redirecionar a comunicação pública no País.



Morango voa..



Ainda sobre a febre do “morango do amor” no Brasil: a Azul Cargo registrou alta de estupendos 826% no transporte da fruta no País no 1º trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A Azul fez a distribuição de mais de 41 T de morango em várias regiões. Os principais aeroportos de destino da carga foram: Manaus (68,6 T), Campinas (9 T) e Fernando de Noronha (2,2 T).



ESPLANADEIRA



#Korsa Riscos & Seguros participa da Navalshore 2025 de 19 a 21/8, no RJ. #Vendas do comércio cresceram 2,4% em julho, aponta Índice do Varejo Stone. #Confere promove palestra de Walter Longo sobre "Liderança em tempos de mudança" hoje no CCBB-RJ. #”Um Adeus no Cais do Sodré”, de Juca Serrado, é finalista do Prêmio Candango de Literatura 2025. #Herman Miller oferece até hoje frete grátis e 15% de desconto. #Laura Erber lança “Pequenos fogos: Leituras" (Relicário) amanhã no RJ e quarta, em SP.