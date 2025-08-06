2026 começa hoje

A despeito do circo montado ontem por bolsonaristas, obstruindo a pauta com fitas na boca e sentados à Mesa da Câmara, as eleições de 2026 começam hoje no Congresso Nacional

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2025 - Nº 4.178

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

A despeito do circo montado ontem por bolsonaristas, obstruindo a pauta com fitas na boca e sentados à Mesa da Câmara, as eleições de 2026 começam hoje no Congresso Nacional, a praticamente um ano do início das campanhas. Os plenários retomam o batente hoje com vistas a apostar e ou recusar CPIs que possam complicar seus aliados, a depender dos assuntos. A base trabalhará para proteger os ministros da Esplanada, enquanto a oposição quer postar tudo na CPMI do INSS – embora congressistas estejam enrolados com algumas entidades investigadas no desconto irregular. De acordo com as principais lideranças na Câmara ouvidas pela Coluna, o 2º semestre será a antessala das eleições gerais e tudo no Congresso irá girar em torno do processo. Na Câmara, outro foco também é definir quais partidos vão pegar as 30 comissões ano que vem, boas vitrines para futuros candidatos à reeleição ou a governadores.



Então tá...



O ministro do STF Flávio Dino será relator da denúncia da PGR contra o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. Quando governador da Bahia, no meio da pandemia da Covid-19, Costa mandou comprar respiradores pagos sem licitação e antecipadamente, à vista, que nunca foram entregues. Foram quase R$ 300 milhões para um bando. Dino era governador do Maranhão, colega de Costa no consórcio Nordeste contra a epidemia.



Lula e os judeus



O presidente Lula da Silva poderá ser até responsabilizado civil e criminalmente por racismo institucional, caso não apresente justificativa legal para a retirada do Governo do Brasil da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. O advogado Ary Bergher, do Rio, protocolou pedido via Lei de Acesso à Informação cobrando explicações formais – e já prepara medidas judiciais.



Arbitragen$



O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá registrou a entrada de 148 casos em 2024, entre arbitragens, árbitros de emergência e mediações. O número representa uma alta de 7,3% em relação ao ano anterior (138). No total, o valor em disputa atingiu os R$ 5,9 bilhões, segundo dados do relatório Facts & Figures 2024.



Ranking dos blindados



O Brasil registrou 13.235 novos veículos blindados entre janeiro e maio deste ano, segundo dados da Associação Brasileira de Blindagem. Em 2024 foram mais de 34 mil carros blindados. Em 2025, o Estado de São Paulo lidera o ranking (11.193), seguido pelo Rio de Janeiro (1.011) – dois dos que têm maior roubo de carros. A novidade vem do Nordeste: o 3º lugar do ranking ficou com o Ceará (397).



Minha ídolo...



A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) abraçou para foto a presidente do México, Claudia Sheinbaum, no domingo na capital daquele país. Chamada de “Mulher Maravilha” pelos chefes de Estado, Claudia abriu o Congresso Pan-Americano com presença de políticos de vários países. “É uma mulher que está fazendo História e enfrentando com brilhantismo os desmandos de Trump”, elogiou Talíria.



ESPLANADEIRA



#Delfia e Huawei impulsionam projetos de cidades inteligentes e varejo digital no Brasil. #Appian exportou 50 mil T de níquel sulfetado no 1º semestre. #Rendimento Pay lança Cartão PJ e espera emitir 100 mil cartões até final de 2026. #Instituto Ronald McDonald intensifica venda de tíquetes do McDia Feliz 2025. #Dia dos Pais: CASA&VIDEO aposta em ofertas e saldão até 17/8. #Provion Seguros, da Split, inicia operações no mercado automotivo sem restrição de idade e tipo de veículos.

