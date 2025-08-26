A Câmara dos Deputados dispõe de 447 imóveis funcionais em Brasília, 379 estão em uso por deputados e 48 fechados para reforma

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025 - Nº 4.192

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

A Câmara dos Deputados dispõe de 447 imóveis funcionais em Brasília, 379 estão em uso por deputados e 48 fechados para reforma. Outros 104 parlamentares recebem o auxílio-moradia, conforme levantado pela Coluna. Com o valor mensal do auxílio em R$ 4.253, a quantia total do mês chega a R$ 442,31 mil. O detalhe é que em casos em que o valor do aluguel seja superior a isso (fácil em Brasília), o deputado ainda pode utilizar a cota parlamentar para completar o pagamento (máximo R$ 4.148,80). Ou seja, a conta final pode sair ainda mais cara. Cinco ministros também vivem nos imóveis da Casa: Alexandre Padilha (Saúde), André Fufuca (Esporte), Celso Sabino (Turismo), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos). Davi Alcolumbre e outros nove senadores também ocupam 10 dessas propriedades.



Disputa Guanabara



Nos bastidores da política carioca, alguns nomes despontam para o Palácio Guanabara. O deputado General Pazuello (PL-RJ) e o ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim (sem partido) disputam a cabeça da chapa. Landim conta com a simpatia de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), favorito ao Senado. Para vice, o deputado estadual Alan Lopes (PL-RJ) é citado pelo destaque dentro da legenda.



Prisão paulistana



Ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf completa 94 anos na próxima quarta-feira (3/9). Proibido de sair do País e na lista vermelha da Interpol, Maluf curte a “prisão” paulistana com a melhor adega do Brasil, comentam amigos. Ele ainda dirige uma Ferrari e passeia discretamente por SP e interior. Optou pelo “ser sem ser visto” e não tem redes, diferente dos veteranos políticos.



Novo ‘túmulo’



Um Columbário em LA pode custar até US$ 1 milhão. Columbários são boxes onde ficam urnas funerárias. No Brasil só há um, dentro de santuário no Corcovado (RJ). Agora Salvador terá o 2º do País, no famoso Santuário de Nosso Senhor do Bonfim. Com 720 boxes na 1ª fase (1.500 no futuro), a estimativa de faturamento é de R$ 800 mil por ano em manutenção, segundo o presidente do Santuário, Marcelo Sacramento.



Fora Brasil



EUA e Paraguai firmam parceria contra facções como PCC e CV: o país americano instalou uma base antiterrorista na fronteira com a Argentina e o Brasil, com foco em organizações criminosas. Diante da postura indiferente do Brasil no caso da ABIN, a inteligência brasileira ficará de fora do escopo. Agentes norte-americanos, argentinos e paraguaios irão trabalhar em conjunto no combate a estas organizações.



Previdência



A Abrapp lança hoje na Câmara a Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento da Previdência Complementar Fechada. A ação suprapartidária, com apoio de 208 parlamentares, tem como intenção estabelecer o diálogo entre Congresso, entidades, participantes e especialistas do setor. A previdência complementar fechada reúne 233 organizações e administra R$ 1,3 trilhão em ativos, cerca de 11,2% do PIB do País.



ESPLANADEIRA



#Hospital e Maternidade Sepaco recebe acreditação internacional da JCI. #Ortobom, Construide e ONG Sonhar Acordado revitalizam casas e doam colchões às famílias carentes. #MXM Sistemas lança ERP MXM-WebManager para setor de Óleo & Gás. #Skynova, ex-Skymail, quer faturar R$140 mi e abrir mais escritórios. #Simone Leitão se apresenta amanhã no projeto Academia Jovem Concertante, Sala Cecília Meireles-RJ. #AYA Books promove live no YouTube comandada pelo Professor Noslen, amanhã, às 19h.