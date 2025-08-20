A derrota esmagadora da esquerda nas eleições da Bolívia deverá impactar outros países da região, é o que avaliam experientes diplomatas brasileiros

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

A derrota esmagadora da esquerda nas eleições da Bolívia deverá impactar outros países da região, é o que avaliam experientes diplomatas brasileiros. O efeito deve chegar no Brasil nas eleições de 2026. O cenário político do País vai depender de como centro e direita irão se organizar. Se a opção for um racha, como sinalizam os filhos de Bolsonaro: Lula e o PT podem levar a melhor. Mas se houver projeto conjunto, a esquerda brasileira pode ser varrida do mapa. Na Bolívia, o que levou o eleitorado a direcionar os votos para direita e centro foi o radicalismo de Evo Morales, que sabotou seu sucessor e patrocinou o fechamento de dezenas de rodovias pelo país. Um alerta mais iminente para o Brasil seria as importações do gás boliviano, aposta alta do presidente Lula da Silva, que podem ter os contratos revistos com a ascensão da direita.



Desdenho velado



Comando do União Brasil e Progressistas desdenha do desempenho do senador Sergio Moro na liderança pela corrida ao Governo do Paraná. Fora da direção da federação, entre os partidos, oficializada nesta terça-feira e nomeada de União Progressista, Moro foi convencido com a promessa de integrar a Nacional a partir de 2026.



Lula x Tarcísio



O presidente Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP-SP), são os nomes mais fortes na disputa para a presidência nas eleições de 2026, mostra pesquisa realizada no Rio de Janeiro pela PREFAB FUTURE. Em 1º está o petista com 25,4% seguido por Tarcísio com 13,7%. Logo depois estão: Ratinho Júnior (4,4%), Ronaldo Caiado (2,7%) e Romeu Zema (2,1%).



Órfãos do feminicídio



O Distrito Federal volta a chamar atenção, negativamente, no radar da violência doméstica no País. Foram registrados 17 ocorrências do crime até o dia 15 deste mês (última atualização), apontam dados do Painel Interativo Feminicídio da SSP-DF. O que levanta o alerta é o fato de que todas as vítimas eram mães, deixando também vítimas indiretas dessa violência.



Na bronca



Vereador do RJ Fernando Armelau (PL-RJ) enviou representação ao MPF denunciando utilização do Museu da República, vinculado ao MinC, para exposição “Crônicas de uma Barbárie”. As charges expostas associam o ex-presidente Jair Bolsonaro como responsável pelas mortes em massa durante a pandemia da Covid-19. Armelau critica o evento como conteúdo político-ideológico com uso do espaço e recursos públicos.



Cooperação



Após fiasco na missão aos EUA, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) resolveu agir e pautou para amanhã (21), os acordos de cooperação e facilitação de investimentos com a Guiana e Índia. Os acordos, com potencial para driblar o tarifaço, simplificam as regras e estimulam os negócios. Na sessão também será votada audiência para debater o impacto da taxação.



