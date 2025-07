Itália (e o Brasil)

Uma informação que circula nesta semana em gabinetes de políticos italianos e do Judiciário pode influenciar o Governo da Itália a repensar – ou flexibilizar – as fortes restrições sobre o direito à cidadania concedida por direito de sangue

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2025 - Nº 4.173

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Uma informação que circula nesta semana em gabinetes de políticos italianos e do Judiciário pode influenciar o Governo da Itália a repensar – ou flexibilizar – as fortes restrições sobre o direito à cidadania concedida por direito de sangue. Dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que o país europeu pode perder mais de 4 milhões de habitantes em 25 anos – hoje possui 59 milhões. A baixa natalidade é o principal fator. Em 2024, foram apenas 370 mil nascimentos. Já a emigração cresceu. Ano passado, 191 mil pessoas deixaram o país, 20,5% a mais em relação a 2023. Moradora de Roma, Renata Bueno, brasileira ex-deputada no Parlamento da Itália e advogada doutora em direito internacional, afirma que é preciso rever as leis de imigração e investir em políticas públicas. Os latinos e brasileiros foram os principais afetados com a nova lei da dupla cidadania – estima-se que o Brasil e países da AL tenham mais de 40 milhões de descendentes com o direito na regra anterior.



Novo mistério



Ninguém sabe como a primeira-dama Janja da Silva desembarcou no Rio de Janeiro para o velório da cantora Preta Gil, na última sexta-feira (25). Ela não tem cargo no Governo e nem qualquer prerrogativa para usar avião da FAB. Nos registros da Aeronáutica, aparecem na sexta requisição do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa para voos de Brasília para São Paulo, e depois um bate e volta de SP-Rio-SP.



Caixa (de problemas)



Alguns líderes do Centrão continuam a forçar o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que apadrinhe a continuidade de Carlos Vieira na Presidência da Caixa, hoje avalizado lá pelo Progressistas – partido de Motta. Motta não se mexe, para qualquer lado. Mas o que se diz nos corredores da Câmara é que há uma caixa cheia de bombas a explodir, em especial na Vice-Presidência de Atacado.



Fator Ratinho



O Governador do Paraná, Ratinho Junior, anda incomodando aliados (além de desafetos) por sua agenda nacional como pré-candidato a presidente. Há reclamações de prefeitos e deputados estaduais, citando que ele deveria priorizar ainda o Estado. É o que tem feito também, mas há ciumeira.



Força, FAB!



A Força Aérea Brasileira continua a perder oficiais pilotos, de diferentes tipos de aeronaves, para o mercado. A Coluna já citou que houve 88 baixas nos últimos anos. A ofensiva da Latam e a forte entrada de companhias árabes com hub no Brasil abrindo vagas para rotas internacionais pesam nas decisões dos militares.



Disparidade nacional



O Fundo Nacional do Idoso deve superar arrecadação recorde de R$ 170 milhões em 2025. O Sudeste lidera com 56% dos recursos e o Norte do País tem 2% das aprovações. Belo Horizonte (120) é a capital com mais projetos para idosos. Para Vanessa Pires, CEO da Brada consultoria, é necessário redistribuir a verba, que vem da arrecadação de IR de empresas e de doações, entre os Estados e estimular novos projetos pelas regiões.



ESPLANADEIRA



#Colégio e Curso pH doa 6 T de alimentos no RJ. #Fashion Mall recebe Gastronomia Sem Fronteiras, dias 2, 3, 9 e 10/8. #Divino Fogão inicia expansão com operação na Rod. dos Bandeirantes em Jundiaí (SP). #Quero Bolsa lança preparatório 100% gratuito para ENEM com simulado 10 e 17/8. #Legaltech VML alerta: ECF é chance de corrigir dados e buscar créditos antes do prazo amanhã. #Brasília recebe Projeto Capacita, curso gratuito sobre como utilizar Lei de Incentivo ao Esporte: capacitacaoesportiva.com.br.