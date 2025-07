Fogueiras de julho

(Charge: Izanio Façanha)

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O presidente da Câmara, Hugo Motta, correu para assinar ontem um Ato da Mesa Diretora proibindo todas as Comissões de se reunirem. Como a Casa ainda não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, oficialmente não estaria de recesso. O Ato, segundo apurou a Coluna, teria sido por pressão dos partidos da base e até expoentes (não ministros) do STF para barrar homenagens ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo começou com a convocação de assessores e deputados pelo Partido Liberal (PL), no início do dia, para tentar aprovar moções de louvor a Bolsonaro nas Comissões de Relações Exteriores e de Segurança Pública. Prevendo o desgaste da Câmara junto ao Palácio e Judiciário, Motta barrou a festa, lembrando que até dia 4 de agosto é hora de frear atividades, não jogar lenha na fogueira.



$aldo Terceirizado



Menos de um mês depois de ser alvo de operação da PF contra corrupção, a Solserv Serviços foi declarada vencedora de licitação pelo presidente da Assembleia do Ceará, deputado Romeu Aldigueri (PSB), no valor de R$ 124,8 milhões. A Solserv foi alvo da Operação Firenze, da PF e CGU em junho. A investigação mira desvios de contratos de serviços de terceirização. A empresa não se pronunciou até o fechamento.



Ouro na conta



Para orgulho da atual gestão da INB e alívio dos funcionários, o extrato bancário trouxe boa notícia: foi depositado o valor referente ao reajuste, com base no INPC, acumulado de novembro de 2024 até agora. Vitória da diretoria de Finanças e Administração, garantindo que o aumento fosse incluído rapidamente nos contra-cheques dos colaboradores.



O mentor



Ninguém na Polícia Federal e no STF contava com a astúcia de Aginaldo Oliveira, marido da deputada federal cassada Carla Zambelli (PL-SP) na fuga e no esconderijo de ambos. A Polícia Nacional da Itália continua as buscas pela foragida da Justiça do Brasil. Aginaldo chefiou a Força Nacional e é estrategista de inteligência. Há suspeita na PF de que ele – que não é alvo – teria planejado tudo.



Só o MP não vê



As .bet dominam o mercado em setores estratégicos para se blindarem. Bancam times de futebol, a própria CBF, influencers, artistas e até a mídia. Ninguém é contra, apesar de irregularidades já encontradas pelas Polícias, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. No Congresso há um grupo combativo e atento: são os senadores Eduardo Girão, Damares Alves, Magno Malta e o deputado suplente Paulo Fernando Melo.



Gringos na cadeia



O número de presos estrangeiros no Brasil seguiu crescendo nos últimos quatro anos, passando de 1.847 em 2021, para 2.602 em 2024, segundo dados da Secretária Nacional de Políticas Penais. Os países hermanos continuam com a maior incidência entre a população carcerária estrangeira, são eles: Paraguai (492), Venezuela (486) e Bolívia (408), sendo 91% do sexo masculino.



ESPLANADEIRA



