Caixa-preta do ICL

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2025 - Nº 4.163

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Em 2017, o então Sindicom – hoje o Instituto Combustível Legal, o ICL – entrou na mira do Tribunal de Contas da União pelo uso de R$ 150 milhões, boa parte oriundos da Petrobras. O dinheiro teria sido usado na contratação de investigações contra adversários de mercado das distribuidoras. As associadas Shell, Ipiranga e a Petrobras teriam financiado ações nada ortodoxas contra concorrentes nas ruas. O TCU identificou que o dinheiro saiu, principalmente, dos cofres da estatal. Os recursos custearam investigações privadas, consultorias de imprensa e bancas de advogados, tudo combinado para prejudicar outras marcas. E a prática não parou. O diretor-geral do ICL, Carlos Faccio, ex-Shell, mantém estrutura com assessores que transitam por gabinetes dos três Poderes em Brasília. A dúvida é: quem paga essa conta cara hoje? A Coluna questionou a Petrobras e o ICL sobre os financiamentos e suas aplicações, mas não obteve resposta até o fechamento.



Fator Eduardo



O imbróglio envolvendo Brasil e EUA e a guerra entre os bolsonaristas e o STF devem escalar mais. Na liderança do PL na Câmara já se discute a renúncia formal do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele já avisou que não volta ao Brasil. O parlamentar e expoentes do partido têm certeza de que haverá um pedido de prisão para Eduardo no inquérito comandado pelo ministro Alexandre de Moraes.



É a geopolítica



Na sexta-feira, enquanto o presidente Lula da Silva dobrava a aposta com Donald Trump, desferindo impropérios por conta da taxação, o embaixador André Veras Guimarães apresentava suas cartas credenciais em Teerã ao chanceler do Irã, Abbas Araqchi. O governo do país agradeceu o apoio incondicional de Lula. Isso irrita os americanos, que vêem o Brasil cada dia mais alinhado à Rússia e China. E ao Irã, claro.



Vai ter apito



Advogado de etnias indígenas que vivem na Aldeia Maracanã, no Rio, Arão da Providência é alvo de ação criminal movido pelo desembargador federal Alcides Martins, antigo relator do processo dos originários contra o Estado. Em discussão em audiência, Arão afirmou que não “contrataria o magistrado nem para despachante”. Hoje, faz sua defesa na 5ª Vara Criminal Federal, com presença dos amigos da aldeia.



Indenizaçõe$



Os pagamentos realizados pelo setor segurador aos consumidores e empresas totalizaram R$ 88,7 bilhões nos primeiros quatro meses de 2025, aponta o levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSeg. A alta foi de 15,5% na comparação anual. No mesmo período, o setor (com exceção da Saúde Suplementar) arrecadou estupendos R$?140,7 bilhões.



País das pizzas



Brasileiros movimentaram R$ 4 milhões na compra de 340 mil pizzas congeladas nos supermercados entre maio de 2024 e maio deste ano, segundo levantamento realizado pela VR nos estabelecimentos que aceitam os cartões da marca. Já nas pizzarias tradicionais, cerca de 1 milhão de transações foram realizadas com o VR.



ESPLANADEIRA



#Apsa celebra 94 anos de sua fundação. #AB2L lança AI2L, aliança para impulsionar tecnologia e inovação no Direito na Europa, Ásia e Índia. #EDP (@edpbrasil) abre inscrições para Projetos Incentivados para ONGs em nove Estados. #Diana Damasceno divulga livro “Viver Nossa estranheza”, editora Iventura. #ABCDT& tem inscrição para II Conferência Luso-Brasileira de Gestão em Diálise, dias 28 e 29/8, no RJ. #Corning apresenta soluções de alta tecnologia para biofármacos e vacinas.