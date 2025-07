É uma novela!

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2025 - Nº 4.162

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

A Câmara dos Deputados vive sua pior fase moral e parece um cenário de dramaturgia brasileira. Após um chute no traseiro de um cidadão revoltado, dado por parlamentar, agora passaram a mão no traseiro de uma excelência. No 1º episódio, no melhor estilo “Esqueceram de mim”, o federal Glauber Braga (PSOL-RJ) curte os dias de prêmio após a Mesa Diretora esticar, sem previsão, o prazo de 60 dias para votar em plenário sua cassação já aprovada na CCJ. Ontem, ouviu-se um grito de “passaram a mão na minha b...” – oficialmente foi um “me apalparam”. Era André Janones (Avante-MG) – que já escapou do Conselho de Ética por confessa rachadinha de salários, e está no alvo esta semana por xingar Nikolas Ferreira (PL-MG). Agora, Janones denuncia colegas que o acossaram num canto do plenário durante ataques verbais. Em outro capítulo de “Esqueceram de mim”, a federal cassada Carla Zambelli (PL-SP) curte dias de verão em algum canto rural de Roma, mas ela será capturada em breve pela Polícia de Estado, a PF italiana. Quieto em seu canto, por ora, para não chamar atenção, o boquirroto deputado Zé Trovão (PL-SC) virou chuvisco. E segue a novela.



Sorria...



Agentes da Polícia Rodoviária Federal já foram avisados que em breve terão de usar câmeras corporais nos uniformes, durante turno de serviço nas estradas e viaturas. Será ainda neste ano, a qualquer momento. As câmeras já passaram por testes em coletes e viaturas ano passado nas regiões de São José (SC), Uberlândia (MG), Cascavel (PR), Sorriso (MT) e Araguaína (TO).



A pior hora



A oposição, embora muito amiga do deputado, reconhece que a Moção de Louvor e Regozijo a Donald Trump, proposta por Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), veio na pior hora possível, junto com o tarifaço de 50%. A moção foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores. Mas alguns já ensaiam a desculpa de que, se não fosse por ela, o aumento das tarifas seria muito maior. Claro, claro... Risos na plateia...



Sangue italiano



A Corte máxima da Itália está perto de dar um alívio a descendentes de italianos que perderam benefícios com a nova lei que dificultou, e muito, a obtenção de cidadania no país – principalmente para brasileiros. Os magistrados acolheram as dúvidas de inconstitucionalidade levantadas por juristas de Bolonha, Milão, Roma e Florença, e agora também por Turim, que reforçou o argumento de violação a direitos adquiridos.



Ameaça sanitária



O tarifaço dos EUA “mostra a vulnerabilidade das exportações do País diante de decisões externas” e “evidencia os riscos de medidas internas que podem agravar” o cenário. É a visão do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Eles ressaltam que é uma ameaça à credibilidade do Brasil a regulamentação da Lei do Autocontrole, que abre caminho para a privatização das inspeções sanitárias.



Saúde & cidadania



O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) articula para obter sanção presidencial do PL 3.010/19, aprovado no Senado. O texto atesta a fibromialgia, síndromes da fadiga crônica e de dor regional como condições equiparadas à deficiência. Caso sancionado, os pacientes terão direitos previstos a deficientes, como reserva de vagas em concursos públicos, isenções fiscais e a programas de reabilitação.



ESPLANADEIRA



#José Lindolfo Magalhães lança “Previdência complementar fechada: o olhar “do outro lado” – Paradoxos de um sistema volúvel” (Pontes Editores). #Grupo Calçados Bibi cresce 20% no 1° semestre de 2025. #Fabrício Klein alerta para isenção de IR em casos de doenças graves no julho verde. #Supermercados Mundial tem 60 vagas de emprego no Rio e Niterói. #BV reembolsa IOF em compras internacionais com cartão do banco. #PicPay anuncia Igor Puga para liderar marketing e growth da empresa.