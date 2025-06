O arraiá da Unale

A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, organização que representa os parlamentares das capitais do Brasil, com 1.059 afiliados, vai se reunir dia 10 de julho para decidir o cargo de diretor-geral

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2025 - Nº 4.150

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

Fogueira acesa entre deputados estaduais. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), organização que representa os parlamentares das capitais do Brasil, com 1.059 afiliados, vai se reunir dia 10 de julho para decidir o cargo de diretor-geral. A Assembleia do Amapá, outras sete Casas legislativas do Norte e Centro-Oeste e o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL-TO), tentam emplacar o cientista político e jornalista Elpidio Amanajas. O cargo está vago, e só pode ser deliberado mediante consenso de diretoria executiva. A Unale tem 29 anos e é presidida pela deputada estadual do Rio de Janeiro Tia Ju (Rep). Emissários da Unale notaram que, ao perceber a mobilização, Tia Ju tenta alterar o estatuto para extinguir o cargo e ter maior controle administrativo, o que pode causar reações internas. Em resposta, a assessoria de Tia Ju informa que há uma proposta de reforma estatutária para extinguir o cargo, da gestão passada, e nega que haja movimento para impedir nomeação. Esclarece que o cargo de diretor-geral “é de contratação direta, de natureza celetista, não estando sujeito a processo de eleição entre os parlamentares”.



Saladão do Centrão



Mais um problema para o Barba. O cenário nos bancões estava tranquilo até Davi Alcolumbre voltar ao mando do Senado. Seu grupo político pede a presidência do Banco do Brasil, hoje nas mãos do PT. Com isso, os petistas querem ficar com a Caixa – controlada pela cúpula do PP, e agora com apoio do Republicanos, partido que fez o presidente da Câmara. Mas ninguém quer sair de onde está, em nenhum dos bancos.



De lá pra cá



Filipe Barros (PL-PR), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, vai pautar o Projeto de Lei que trata da repatriação de restos mortais de brasileiros, comprovadamente pobres, custeada pelo Itamaraty. A decisão é uma resposta ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) que não queria trazer o corpo de Juliana Marins da Indonésia, mas foi enquadrado por Lula da Silva e fará o traslado.



Sarney no Insta



Aos 95 anos de idade, o ex-presidente José Sarney abriu conta no Instagram (@sarney) e já tinha, até a noite de ontem, quase 25 mil seguidores. Em um dos vídeos publicado na rede, Sarney fala do desejo de transmitir seus conhecimentos para as futuras gerações. As primeiras postagens do perfil enaltecem a família e o legado do ex-presidente.



Brasiiillll!



A Embratur comemora os dados divulgados pelo BC. Com melhor acumulado de janeiro a maio da História, os estrangeiros deixaram US$ 3,648 bilhões (mais de R$ 20 bilhões) no País neste 2025. “O Brasil está na moda e é muito prazeroso ver que quebra recordes mês a mês. Esse número representa um crescimento de 13,7% em relação ao mesmo período do ano passado”, afirma o presidente da Agência, Marcelo Freixo.



Traça$ da CBF

A família de Omar Peres (Catito, do La Fiorentina) e Roberto Peres continua consternada com a situação e avalia o que fazer com a Confederação Brasileira de Futebol. Catito doou para a CBF uma camisa da Seleção usada pelo pai, Sylvio Hoffmann, lateral do time na Copa de 1934. Mas, acredite, leitor, a camisa foi corroída por traças – segundo a entidade. Na sede da bilionária CBF, sumiu, virou comida de inseto. Vá entender.



ESPLANADEIRA



#Engenheiro Francisco Victer faz defesa da tese do Mestrado em Economia pela FGV. #Maria Izabel Branco leva a palestra “Brecheret Modernista, A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade” para o MASP dia 1/7. #Patrícia Martins é a nova Gerente de Growth Marketing da Printi. #Natália Mondelli lança "O Mundo é Seu: Negócio fechado!", 27/6, na Travessa Alphaville (SP). #Orizon e SEMAS/PE firmam parceria para reflorestamento em PE. #West Shopping (RJ) recebe, amanhã (28/6), posto de coleta do Hemorio.