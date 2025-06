Porta de entrada

(Charge: Izanio Façanha)

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O Rio de Janeiro segue sendo o lugar preferido dos estrangeiros no Brasil. De janeiro a maio deste ano, o Estado registrou a marca de 1 milhão de turistas internacionais – um considerável aumento de 52,3% comparado ao mesmo período do ano passado. A turma tem chegado pelo Aeroporto do Galeão, que viu o número de voos internacionais crescer. A meta prevista pelo Governo do Estado para 2025 é de entrada de 1,8 milhão de turistas estrangeiros na Cidade Maravilhosa.



Tour holandês



A deputada Daniela Reinehr (PL-SC) requereu visita de membros da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e da Comissão sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais (ufa!) à Holanda, com ônus para a Câmara. Um tour europeu. A menos de 1.000 km de Brasília, pode conhecer experiências similares (ou melhores) nas unidades da Petrobras e em prefeituras de Minas e do Rio.



Elas nos estádios!



Notícia boa para o bolso das torcedoras de futebol do Brasil. A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou PL que assegura às mulheres o direito à meia-entrada em ingressos de partidas de futebol. A proposta deverá ainda ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e seguir para plenários.



Janja Air



O general Amaro, chefe do GSI, deveria comparecer à Comissão de Relações Exteriores da Câmara para explicar o uso de um Boeing pela primeira-dama para ir à Rússia, mas recuou. Como se trata de um convite e não uma convocação, Amaro espera fugir dessa encrenca. O GSI é responsável pela segurança do presidente e sua família, mas a autorização de cessão de aeronave não é atribuição do gabinete do general.



Brasil na Espanha



O ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão (Rep-RS) será o relator da indicação de Luiz Alberto Figueiredo Machado, para a Embaixada do Brasil na Espanha. Machado foi chanceler de Dilma Rousseff e há dois anos está na Secretaria-Geral do Itamaraty. Orlando Leite Ribeiro, que estava em Madri, vai para a República Tcheca. A senadora Tereza Cristina será a relatora de sua mensagem.



Saídas da coca



A declaração é do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em palestra: “O Porto de Santos é o 2º maior exportador de cocaína do mundo, só perde para o de Guayalquil, no Equador”, com saída pelo Pacífico. E por que sabem disso e nada muda? “Precisa existir rede colaborativa e integrada, temos isso em São Paulo, com a PF e a PRF”, argumenta, lembrando o papel da PF, PRF, Receita e Polícia Civil.



