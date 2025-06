Abadiânia pós-João

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2025 - Nº 4.141

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz

O tempo mostrou o efeito devastador de uma economia de pequena cidade quase totalmente dependente de uma figura famosa. Abadiânia, entre Brasília e Goiânia, foi por muitos anos o palco do turismo religioso internacional no Estado, graças às atividades do médium João de Deus. Após a repercussão das dezenas de denúncias de assédio sexual contra o médium, a partir de dezembro de 2018 na TV Globo, o município viu sua economia despencar com a imediata (e forte) queda das visitas à Casa Dom Inácio de Loyola. Do início de 2019 até esta semana, 66 estabelecimentos foram fechados e ou decretaram falência, entre eles 21 hotéis & pousadas, 21 restaurantes e 24 lanchonetes e cafés, conforme levantamento da Coluna na Junta Comercial de Goiás. Parte deles já operava no vermelho, em crise com o fim das atividades do médium, e fechou durante a pandemia em 2021. Já a Prefeitura de Abadiânia informou que, desde então, 15 novas empresas de médio porte chegaram à cidade, aliviando o desemprego.



A volta



O Ministério das Relações Exteriores articula com a Força Aérea Brasileira o envio de dois aviões de médio porte para retirada de autoridades brasileiras e assessores de Israel. A operação deve ser pela Jordânia. O grupo eclético, que reúne prefeitos, vices, assessores e empresários de diferentes pontos do Brasil, estava em visitas oficiais quando houve os ataques mútuos de Israel e Irã.



Puxa, fiquei!



Outro brasileiro insatisfeito com as mudanças nas regras para obtenção de cidadania italiana é o deputado David Soares (UNIÃO-SP), que considera a lei racista. Soares, que pretendia solicitar a nacionalidade, pede que o Itamaraty busque diálogo com as autoridades italianas a fim de construir alternativa mais flexível. Lembrou que a comunidade ítalo-brasileira soma cerca de 30 milhões de pessoas.



Prévia



A despeito do polêmico debate sobre a autorização para exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, em Macapá (em alto mar), o porto do município de Santana, mais para dentro, já opera transbordo de diesel e derivados de petróleo de navios venezuelanos para embarcações russas. A deputada Sílvia Waiapi (PL-AP) quer mais explicações do Estado e município na Comissão de Relações.



Olha o perigo!



O Itamaraty atua forte nos bastidores para evitar que os Estados Unidos classifiquem na ONU como organizações terroristas as facções PCC e Comando Vermelho, com atuação em favelas do Brasil. Isso é problema para a Segurança Pública dos Estados brasileiros. É que os EUA tem mania de jogar mísseis direto do espaço em cima de criminosos, em diferentes países, violando soberanias e direitos humanos. E matando até inocentes.



Compliance do beco



Presidente da Central Única das Favelas, Preto Zezé arrancou risos do empresariado no Fórum Esfera do Guarujá ao revelar – sem detalhar, claro – o que soube de como é o compliance nas comunidades. Citou caso de marido beberrão que roubou o cartão de crédito da esposa para ir ao bar. Então as lideranças da favela o levaram ao Compliance local – e mostraram um beco. Em poucos minutos ele devolveu o cartão.



Olha a feira!



Administrador de Águas Claras, Gilvando Galdino soltou nota afirmando que vai retirar da rua a tradicional feirinha de hortifruti de pequenos produtores rurais às quartas pela manhã. Alegou risco aos frequentadores por ser em faixa de estacionamento e beira de rua – onde raramente param carros. Mas uma Kombi lava-jato e um caminhão baú batem ponto diariamente ali. Seria pressão dos supermercados que perdem clientes?



ESPLANADEIRA



#Revista acadêmica Veras, do Instituto Vera Cruz (SP) abre inscrições para envio de artigos até 22/6. #Portobello Grupo anuncia Caio Moraes CFO e Diretor de Relações com Investidores. #Grupo Human AS anuncia Luiz Scavarda como CEO. #29ª edição do Rio Restaurant Week vai até 22/6, em mais de 50 pontos. #PayJoy comemora 10 anos e 15 milhões de clientes atendidos ao redor do mundo. #Chave Mestra leva mais de 120 autores para Bienal do RJ.