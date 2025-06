Após a confusão do Ministério da Fazenda no Decreto 12.466, que aumentou o IOF na praça e derrubado em menos de 24 horas, o Congresso Nacional decidiu se mexer para ter protagonismo

(Charge: Izanio Façanha)

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2025 - Nº 4.131

Leandro Mazzini

Com Carol Purificação e Alexandre Braz



Após a confusão do Ministério da Fazenda no Decreto 12.466, que aumentou o IOF na praça e derrubado em menos de 24 horas, o Congresso Nacional decidiu se mexer para ter protagonismo. Cobrado por variadas entidades comerciais e industriais, que sentiriam o peso da mão do Estado imediatamente no bolso, os deputados enviaram recados ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao presidente Lula da Silva de que derrubariam o Decreto. No Palácio, os ministros Rui Costa e Gleisi Hoffmann esboçaram uma solução: em lugar da medida, o Palácio apresentaria um Projeto de Lei que propõe alongamento dos Títulos do Tesouro Nacional para o dobro do prazo dos atuais negociados, com juros os quais os detentores do crédito aceitassem. Assim o Governo ganharia prazo e faria caixa. Haddad e equipe já rechaçaram essa ideia.



Enojados



O Paraguai está sem embaixador no Brasil desde 6 de abril. Chamado para consultas pelo seu Governo, Juan Ángel Delgadillo permanece em Assunção. O Governo paraguaio decidiu que ele só retorna a Brasília quando o Palácio do Planalto responder efetivamente sobre o ocorrido com a Agência Brasileira de Inteligência, suspeita de ter espionado diretores paraguaios da usina de Itaipu.



Choque!



Servidores da Eletrobras fazem protesto hoje no Centro do Rio de Janeiro. Na sexta, a empresa demitiu 88 funcionários com algum tipo de deficiência física. Isso vem depois de a empresa, agora privatizada, fazer um excelente acordo com o Governo Federal, seu sócio. “É tão chocante que ainda estamos com dificuldades de chamar pelo nome esse tipo de covardia”, diz Carlos Arthur, presidente do Sindicato dos Eletricitários.



Sem passeio



Subiu no telhado missão com cerca de 50 deputados a Israel, prevista para este mês e totalmente custeada pelo Governo de Benjamin Netanyahu. O presidente da Câmara, Hugo Motta, não está disposto a referendar a farra. Israel tem buscado respaldo oficial de Parlamentos para sua ofensiva contra Gaza, mesmo em países, como o Brasil, que não aceitam a ação militar contra os palestinos devido à morte de milhares de inocentes.

Retaliação



Cresce dentro da esquerda brasileira o movimento para pressionar Lula da Silva a cortar definitivamente as relações com Israel. Na última quarta (28) o Chile anunciou que vai retirar seus adidos militares daquele país, por conta da ofensiva israelense sobre Gaza. O PSOL tenta atrair PCdoB, PSB e o PT para o movimento, propondo a retirada do pessoal diplomático de Tel Aviv.



Custos da COP



O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) quer a presença do embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty e presidente da COP30, para apresentar o plano de trabalho e os investimentos previstos para a realização do evento no Brasil. O evento já custa meio bilhão de reais ao Governo. Há dezenas de requerimentos protocolados apenas na Câmara.

ESPLANADEIRA



#Thomson Reuters: 77% dos profissionais latino-americanos sentem falta de treinamento em IA Generativa. #Droom Investimentos promove amanhã no Instituto 12 evento sobre tokenização de precatórios. #Espaço Cultural Renato Russo recebe exposição de Victoria Serednicki, em Brasília. #Maple Bear anuncia Pablo Ibañez como CEO no Brasil. #Rede de Academia Premium Silva Gym anuncia 1ª unidade em SP. #Ipea abre inscrições, até 26/6, para Mestrado Profissional presencial para servidores públicos.