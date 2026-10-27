Aceno ao Centrão: Gleisi faz gesto ao PP; Silvio é cotado para ministério. João também está no radar

Ainda no domingo (25), a deputada telefonou para Lula da Fonte. Ex-ministro de Portos e Aeroportos tem nome ventilado para SRI. Movimento na direção do centrão visa a garantir base de sustentação para Lula no legislativo

Lula da Fonte recebe aceno e Silvio Costa Filho e João Campos aparecem cotados para equipe ministerial (Vinicius Loures / Câmara dos Deputados e Rafael Vieira/DP Foto)

A comemoração da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda estava em curso, no domingo (25), quando o telefone de parlamentares do PP começou a tocar. Era a deputada federal Gleisi Hoffmann, que, até abril, exercia o cargo ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República. Bem avaliada, na base do governo, pela boa relação que desenvolveu na articulação política, a petista, no mesmo dia do pleito, iniciou os acenos a partidos estratégicos para a governabilidade no quarto mandato de Lula.

O movimento mira siglas do Centrão, incluindo as que declararam apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno. Entre os nomes que Gleisi contactou, está o deputado federal pernambucano Lula da Fonte. A ele, ela sinalizou que havia quatro nomes do PP da confiança do presidente e agradeceu a postura dos progressistas no pleito. Disse ter ciência de que contou com o voto deles no presidente Lula, apesar de a legenda ter apoiado o senador do PL na corrida pelo Planalto. Entre os mencionados por Gleisi nessa conta, figuram ainda os deputados federais Eduardo da Fonte e André Fufuca, senador eleito pelo Maranhão, que foi ministro do Esporte. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro também estaria sendo lembrado para equipe ministerial.

Em sua rede social, Lula da Fonte publicou, no dia da eleição, foto do líder-mor do PT cercado por ele e por seu pai, parabenizando-o pela vitória. Da ala pernambucana, os movimentos do governo Lula miram ainda o deputado federal reeleito Silvio Costa Filho, dirigente estadual do Republicanos. Ainda que seu partido tenha formalizado apoio ao candidato do PL no 2º turno, o parlamentar se manteve leal ao petista e em defesa de sua candidatura no Estado.

Aliado de primeira hora de Silvio, Tomé Franca, que o sucedeu na pasta de Portos e Aeroportos, inclusive acompanhou a apuração ao lado do presidente Lula, em São Paulo. A construção de pontes com siglas do centrão será necessária para garantir uma base de sustentação no legislativo após a direita sair fortalecida das urnas, formando uma maioria congressual.

A ideia em discussão é acomodar o Centrão no espaço institucional responsável por negociar com o Congresso, incorporando um representante do bloco à estrutura de articulação política do governo. Nessa lógica, o nome de Silvio é cotado Secretaria de Relações Institucionais (SRI), sob a ótica de quebrar a hegemonia da esquerda nessa área do governo. Fora do raio do centrão, as costuras envolvendo Pernambuco contemplam ainda o nome do ex-prefeito do Recife, João Campos, cujo nome é ventilado para a pasta de Ciência e Tecnologia, também ocupada, hoje, por uma liderança do Estado: a ministra Luciana Santos, presidente nacional do PCdoB.

Mão dupla



Enquanto tem o nome ventilado para a ocupar a SRI, Silvio Costa Filho está debruçado sobre a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados. Há expectativa de que PT e PCdoB, que integram a federação com o PV, declarem apoio à reeleição de Motta, ampliando a sustentação política do deputado, que já conta com o respaldo de partidos do Centrão e da esquerda, cuja adesão dificulta o avanço de uma candidatura do PL ao comando da Casa. A articulação pela reeleição de Motta já aduba essa interlocução de Silvio com o PT e o Planalto.

Circuito



Ontem, Hugo Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deixaram o Palácio da Alvorada às 18h27 após se reunirem com o presidente Lula. O petista pretende avançar com propostas de interesse do Executivo no 4º mandato e os parlamentares pretendem ter apoio do presidente da República para permanecerem no comando da Casa. Hoje, Silvio Costa Filho tem reunião, em Brasília, com o foco de alargar os apoios a Motta.

Brothers



A relação dos dois já era boa, mas se estreitou no segundo turno. O presidente nacional do PSB, João Campos, e o deputado federal André Janones ficaram ainda mais próximos nessa reta final. Comemoraram juntos a vitória de Lula em São Paulo e, em live no último sábado (24), Janones avisou que iria nevar o cabelo caso o petista fosse reeleito. Ao vivo, pediu permissão ao socialista: “Como você foi o cara que nevou o cabelo, tenho que pedir licença”, brincou o “comandante do Exército de Lula”. Os dois estão cotados para ocupar ministérios.

Sinal verde

No post em que deu os parabéns ao presidente Lula, o deputado federal Lula da Fonte registrou o seguinte: "Você tem o direito de até não gostar, mas tem que respeitar a trajetória desse grande homem público. Saiu de Caetés, Agreste Meridional de Pernambuco, para ganhar quatro eleições presidenciais. Um grande líder se forja e se faz nas adversidades. Lula já batalhou contra dois cânceres, já perdeu um neto, um filho, duas ex-esposas, e mesmo assim, continuou firme". Em seguida, citou José Mujica: “Triunfar na vida não é ganhar. Triunfar na vida é levantar e começar de novo cada vez que caímos".