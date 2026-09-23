Lula vai discursar em trio elétrico. Brasília Teimosa está no radar

O presidente desembarca em Pernambuco, na sexta-feira (25) pela manhã, vindo de Alagoas. Três possibilidades de percurso foram apresentadas para serem submetidas ao crivo da segurança da Presidência da República

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos confirmou a vinda de Lula ao Recife na sexta-feira (25) (Marina Torres/Acervo DP)

Consolidando a ideia de renovar o formato de suas agendas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará caminhada em carro aberto na próxima sexta-feira (25), no Recife, como a coluna antecipara, mas não encerrará o ato em um palco convencional. Vai discursar de cima de um trio elétrico.

Três possibilidades de percurso foram enviadas à equipe da campanha do mandatário do Planalto e precisam ser verificadas pela segurança da Presidência da República. Brasília Teimosa é uma das alternativas no radar. O ex-prefeito do Recife, João Campos, que encabeça o palanque do petista no Estado, anunciou a agenda para as 9h.

O socialista bateu o martelo com Lula ao telefone no início da tarde desta terça-feira (22). No caso da data escolhida, há variáveis que restringem ainda mais os trajetos possíveis em função de ser um dia de semana e de o evento ter o potencial de interferir no trânsito.

O líder-mor do PT desembarca no Recife pela manhã, vindo de Alagoas. Como a coluna cantara a pedra, Lula casará agendas nos dois estados. Lá, a disputa está acirrada entre JHC e o ex-ministro Renan Filho, candidato de Lula ao governo daquele Estado e de quem o petista estará ao lado, nesta quinta-feira (24), em evento às 19h. Maceió foi a única Capital do Nordeste onde Lula perdeu, em 2022, e rodar pelos Estados onde ainda é possível crescer conta a favor.

Pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira (22), também apontou um acirramento da corrida pelo Palácio do Campo das Princesas em Pernambuco. A governadora Raquel Lyra aparece com 48,6% (tinha 48,7%) das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito João Campos registra 47,4% (tinha 45,6%). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

No recorte da disputa presidencial no Estado, a amostra aponta ainda que, num cenário de 2° turno, Lula teria 60,5% dos votos contra 32,7% de Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 6,9% no levantamento. Na base de apoio do petista, paira entendimento latente de que ele ainda não atingiu o patamar esperado em Pernambuco, considerando que, em 2022, teve 66,93% dos votos válidos.

No Estado, a governadora Raquel Lyra aposta num palanque duplo de Lula e tem feito acenos frequentes a ele. Demarcar território é estratégia que interessa à campanha de João Campos, que, internamente, afere um aquecimento da candidatura ele.



Estratégia casada



Havia duas possibilidades no horizonte da campanha de Lula: casar primeiro Bahia e Ceará ou Pernambuco e Alagoas. Era por essa definição que a campanha de João Campos aguardava, e a decisão de priorizar a capital pernambucana na data tem a ver também com o movimento traçado pela estratégia do socialista.

Costuras



Antes de telefonar, na tarde de ontem, para o presidente Lula, a quem parabenizou pelo discurso na cúpula da ONU, João Campos já tinha entrado em contato, ainda na segunda-feira (21), com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, sobre o ato no Recife.

Bastidores

Igor Paulin, que comanda o marketing da campanha de Raquel Lyra, acompanhou a governadora no debate da TV Guararapes. Igor também está à frente da estratégia do ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o que faz com que ele também precise estar em Alagoas em determinados momentos. Em entrevista recente a Lauro Jardim, em O Globo, Igor detalhou a estratégia do primeiro guia eleitoral da governadora, que viralizou.

Uma imagem

Ao Globo, Igor Paulin falou sobre o silêncio de mais de 20 segundos da peça, que virou assunto. Explicou que o trecho foi usado sem cortes e filmado após mais de três horas de entrevista com Raquel, na sala da casa dela, para que ela respondesse livremente, sem teleprompter, sobre diversos assuntos e fosse se acostumando a olhar para a câmera para que pudesse usar suas próprias palavras depois. Como resultado, Igor realçou que ela falou mais serena, demonstrando vulnerabilidade, o que ele destaca como diferencial na política.

Rota



Três candidatos à Presidência da República em duas semanas no Recife. Além de Lula, Augusto Cury, do Avante, também desembarca na capital pernambucana na próxima sexta-feira (25) pela manhã. O presidenciável estará no comitê de Waldemar e Sebastião Oliveira para um bate-papo com apoiadores, lideranças políticas e candidatos do partido. Na semana passada, quem passou pela capital foi Flávio Bolsonaro.



