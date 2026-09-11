"Dino é o maior cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro", dispara Anderson Ferreira

Presidente do PL-PE diz que a direita comemorou quando o ministro, segundo ele, "acusou o golpe" ao reintegrar Andrei Rodrigues

Presidente do PL-PE, Anderson Ferreira vê Flávio Dino dando discurso a Flávio Bolsonaro (Divulgação e Rosinei Coutinho/STF)

Presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira avalia que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, “botou a eleição no colo de Flávio Bolsonaro”. Para o dirigente, o ministro “se tornou o maior cabo eleitoral de Flávio, mostrando as irregularidades no Supremo”.

O dirigente estadual, inicialmente, faz referência à decisão do ministro de, na última quarta-feira (09), reintegrar Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF). Andrei fora afastado no dia anterior por decisão do ministro André Mendonça. Anderson, no entanto, fez a colocação, à coluna, no mesmo dia em que a PF deflagrou a operação Make Up, que investiga suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, destinadas a entidades ligadas à produtora do filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A referida operação se deu mediante autorização também de Flávio Dino. Indagado sobre a decisão, da última terça-feira (08), do ministro André Mendonça, de afastar Andrei Rodrigues, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes considera que Mendonça estaria isolado nesse movimento, caso Dino não tivesse, na esteira, dado dimensão a isso. "Ele (Dino) usando o Supremo para ser militante de Lula, pode ser efeito rebote. A população pode compreender a ditadura da toga", argumenta Anderson Ferreira

O dirigente minimizou o fato de Mendonça ter sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Em meio ao conflito no STF entre André Mendonça e Alexandre de Moraes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou mensagem de apoio a Mendonça.



“O negócio só tomou proporção quando Dino entrou. Quando Dino reagiu, acusou o golpe, que o Supremo está sendo instrumento para defender Lula”, reforça Anderson Ferreira, afirmando que coube a Dino “dar o argumento que precisava para opinião pública”.

Anderson, que concorre a deputado federal, aponta “erro estratégico” de Dino e diz que “a turma da direita comemorou”. No governo Lula, a movimentação do ministro Flávio Dino, de reverter o afastamento de Andrei, como a coluna registrara, não foi bem vista pelo Planalto, uma vez que o governo já havia reagido à decisão de André Mendonça via AGU, e a ação de Dino interferiria na intenção do governo de se distanciar da crise, que tem gerado danos à campanha eleitoral do petista, como reconhecem aliados de Lula nas coxias.

"Meu desejo é que ele continue errando e criando esse caos que ele está criando.

Só assim faz um despertar para os brasileiros e pernambucanos", dispara o presidente do PL-PE.







Lula defende mandato no STF

Indagado sobre a crise que atinge o STF, em entrevista ao SBT, nesta quinta-feira (10), o presidente Lula propôs uma discussão sobre mandato para ministros da Suprema Corte. "Ninguém pode ficar 40 anos no mesmo cargo, ninguém pode ficar". Lula criticou "um advogado ter um escritório trabalhando na Suprema Corte". "Outro dia eu disse brincando: ´quem quiser ser da Suprema Corte não pode querer ser rico. Tem que fazer escolha. Se quiser ser rico, vai trabalhar no seu escritório. Se quiser ser juiz meritório de respeito, vai para a Suprema Corte. É assim que tem que ser'”, argumentou o petista.

Inspiração

Em meio ao tracionamento da crise no STF, um vídeo antigo de bate-boca entre os ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes voltou a ser veiculado. E ele tem referência exatamente com o tema citado por Lula. Durante duro embate no plenário do STF em 2018, Barroso chamou Gilmar de "uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia" e mandou Gilmar "fechar o escritório". A sessão precisou ser suspensa por Carmen Lúcia.

Tabelinha 1

Durante o debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste, o senador Humberto Costa levantou a bola sobre a Transnordestina em duas situações: uma para Túlio Gadelha cortar e outra para Eduardo da Fonte. Em ambas, se deram tabelinhas entre eles.

Tabelinha 2

Túlio chegou a dizer que um senador de Lula seria fundamental para resolver a retomada da obra, função que o petista já ocupa. O detalhe é que Humberto Costa é candidato ao Senado na chapa adversária, encabeçada por João Campos. Mas os bate-bolas entre ele e Túlio, como também com Eduardo, foram regados à sintonia em torno de pauta comum: a retomada da Transnordestina.

De fato

A governadora Raquel Lyra tem agradecido frequentemente ao presidente Lula pela retomada da obra. No entanto, conforme a última deliberação do TCU, obras físicas seguem suspensas, embora processos licitatórios tenham sido permitidos. Humberto carrega uma proposta para viabilizar a retomada, de fato, da Transnordestina. Como a coluna registrara no último dia 20 de agosto, ele adiantara que uma via para destravar é a Petrobras passar a ser sócia do empreendimento. Isso passaria por um sociedade de Propósito Específico (SPE) com a Infra, empresa vinculada ao Ministério dos Transportes.

Estreia

Nesta sexta-feira (11), os candidatos ao Governo de Pernambuco protagonizam o primeiro debate das eleições deste ano, promovido pela Rádio Cidade 99.7 FM, em Caruaru. Confirmaram presença: Ivan Moraes (Psol), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD). Será às 9h, no Teatro Difusora

