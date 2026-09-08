Santa Cruz do Capibaribe e Marco Zero na agenda de Flávio Bolsonaro

Primeiro compromisso do presidenciável está previsto para ocorrer no Agreste, na única cidade do Estado onde Bolsonaro venceu Lula

Presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda em Pernambuco no próximo dia 16 (Miguel Schincariol/AFP)

Única cidade de Pernambuco onde o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teve maioria dos votos, em 2022, Santa Cruz do Capibaribe, entrou no radar do presidenciável Flávio Bolsonaro e integra, agora, parte da agenda que ele cumprirá no Estado no próximo dia 16.

Será, no município, a primeira parada do candidato ao Planalto do PL. Nas hostes da legenda, é dado como certo que ele vai primeiro ao Agreste e retorna, na sequência, para um ato, na Capital. No Recife, Flávio deve comandar uma caminhada, cuja concentração está prevista para ocorrer no Marco Zero.

Inicialmente, se cogitou concentrar na Praça Maciel Pinheiro. À coluna, Mendonça Filho que concorre ao Senado em candidatura avulsa, com a missão de formar o palanque do presidenciável no Estado, já havia sinalizado, no último dia 01, que o Recife seria um dos locais da agenda "com certeza" e que avaliaria com Flávio a hipótese de contemplar o interior. Mendonça bateu o martelo na agenda junto com Flávio durante encontro em Brasília naquele mesmo dia.

Em 2022, no primeiro turno, Bolsonaro recebeu 24.637 (48,31%) em Santa Cruz do Capibaribe contra 23.517 (46,11%) de Lula. Foi a única cidade do Estado onde o candidato do PL liderou. Jair Bolsonaro teve 1.630.938 (29.91%) votos, ali, em Pernambuco, enquanto Lula teve 3.558.322 (65,27%).



No segundo turno, Jair Bolsonaro recebeu, em Santa Cruz do Capibaribe, 26.632 votos, o equivalente a 52,12% do total. Já Lula, foi votado por 47,88% dos eleitores, o que equivale a 24.462 votos. Lula, então, venceu em todas as outras 183 cidades pernambucanas e em Fernando de Noronha, menos em Santa Cruz do Capibaribe. No total do Estado, o petista teve 3.640.933 votos e Bolsonaro, 1.798.832.



Em 2018, Bolsonaro, então no PSL, teve 19.420 (45,64%) votos em Santa Cruz do Capibaribe, contra 11.165 (26,24%) de Fernando Haddad. No segundo turno, Bolsonaro teve 23.044 (53,83%) e o petista, 19.765 (46,17%). Daí, o simbolismo da escolha de Santa Cruz do Capibaribe, onde Flávio fará uma caminhada também.



Inesperado 1



No PL, partido de Mendonça Filho, a ação protocolada, nesta segunda (07), pela Coligação Pernambuco de Coração, encabeçada por Raquel Lyra, no TRE-PE, causou “espanto”. “Recebi com espanto, uma vez que Mendonça sempre foi aliado dela. Não estou entendendo, uma vez que ele sempre demonstrou ser aliado desde antes de se filiar ao PL”, observou, à coluna, o deputado federal André Ferreira.

Inesperado 2



À coluna, André Ferreira recorda que Mendonça Filho, antes mesmo de se filiar, conversou com Anderson Ferreira, presidente do PL em Pernambuco, sobre isso. “Ele informou, ali, que queria deixar claro a posição de apoio a Raquel Lyra, e nós dissemos que tudo bem”, recorda André.

Desfecho

Ainda nesta segunda (07), o TRE-PE concedeu liminar favorável à coligação de Raquel Lyra, determinando que Mendonça Filho interrompa propagandas eleitorais que associem sua candidatura a da governadora. Na peça, a coligação frisava que, mesmo com a governadora tendo declarado publicamente que Mendonça não era seu candidato, a associação de imagem continuou sendo feita, podendo confundir o eleitor.

