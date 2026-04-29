Moro: rejeição de Messias demonstra cansaço da excessiva proximidade entre presidente da República e STF

"Nós queremos que haja indicações de pessoas independentes, que têm uma carreira fora do Executivo, não sejam tão vinculadas ao próprio Presidente da República", afirmou Moro

Durante a sabatina de Messias, Moro sugeriu que a vaga aberta na Corte fosse preenchida somente pelo próximo presidente da República (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

O senador Sergio Moro (PL-PR) avaliou que a derrota reflete "um sentimento da população que está farta desse modelo de excessiva proximidade entre o presidente da República e o Supremo".

"Nós queremos que haja indicações de pessoas independentes, que têm uma carreira fora do Executivo, não sejam tão vinculadas ao próprio Presidente da República", afirmou em fala com jornalistas na saída do plenário do Senado, que derrotou a indicação de Messias por 42 a 34.

"Espero que o Supremo possa ele mesmo fazer uma autorreflexão crítica e que as instituições possam funcionar para apurar essas questões que estão sendo colocadas, essas responsabilidades, mas que nós possamos também ter uma discussão aqui saudável em relação à reforma", acrescentou.

Durante a sabatina de Messias, Moro foi um dos senadores que sugeriram que a vaga aberta na Corte com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso fosse preenchida somente pelo próximo presidente da República.