Começa a ganhar força a Pink Pill, movimento de meninas e jovens mulheres que ocupa as redes como reação à misoginia

Pink Pill: a reação das jovens à machosfera (Reprodução)

E se uma das maiores disputas sobre o que meninos e meninas pensam sobre amor, sexo e relacionamentos estiver acontecendo agora, dentro do celular deles?



De um lado está a chamada machosfera, um universo de conteúdos que pode transformar rejeição, insegurança e frustração masculina em ressentimento contra as mulheres. Do outro, começa a ganhar força a Pink Pill, movimento de meninas e jovens mulheres, que decidiu ocupar as mesmas redes para reagir à misoginia.



A estratégia chama atenção porque fala a língua dessa geração. São vídeos curtos, relatos e análises que ajudam a identificar manipulação, controle, humilhação e comportamentos abusivos que, muitas vezes, aparecem disfarçados de ciúme, proteção ou conselho amoroso.



Ninguém precisa procurar por misoginia para acabar exposto a ela. Um adolescente pode entrar nas redes em busca de conteúdos sobre academia, autoestima, relacionamentos ou maneiras de lidar com uma rejeição.

A partir daí, o algoritmo pode transformar um interesse aparentemente inofensivo em uma sequência de recomendações cada vez mais radicais, nas quais frustrações pessoais passam a ser explicadas pela culpa das mulheres e comportamentos de controle, desprezo e hostilidade começam a ser normalizados.



É justamente nesse ambiente que a Pink Pill ganha espaço. O movimento surge como uma reação de jovens mulheres que conhecem a lógica das redes e decidiram usá-la a seu favor. Em vez de apenas denunciar a misoginia, elas analisam discursos, expõem comportamentos abusivos e mostram como determinadas ideias podem parecer inocentes no início, mas carregam preconceitos e formas de dominação.



A mesma internet que pode alimentar a machosfera passa, assim, a ser também um território de resistência à misoginia



Lei Maria da Penha pode ser aplicada mesmo sem vínculo entre vítima e agressor

Violência política de gênero: os processos aumentam, mas poucos chegam à condenação (crédito: Reprodução)

Quem disse que uma mulher precisa ser esposa, namorada ou ex-companheira do agressor para ser protegida pela Lei Maria da Penha?



O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, no julgamento do Tema 1.412, que a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não depende da existência de vínculo familiar, afetivo ou íntimo entre a vítima e o agressor. O ponto central passa a ser outro, ou seja, verificar se a violência foi praticada contra a mulher em razão do gênero.



Na prática, isso amplia a compreensão sobre quem pode receber essa proteção. Imagine uma mulher que rejeita a investida sexual de um desconhecido e, por não aceitar a recusa, ele passa a ameaçá-la ou agredi-la. Ou uma profissional que sofre violência de um colega porque ele não admite receber ordens de uma mulher.

Pode ocorrer também com uma vizinha perseguida por um homem com quem nunca teve relacionamento, mas que demonstra, por xingamentos misóginos e pela própria conduta, que a violência está diretamente ligada ao fato de ela ser mulher. Foi justamente um caso assim, envolvendo uma mulher ameaçada por um vizinho, que chegou ao STF e deu origem a essa decisão.



Outro exemplo é o homem que tenta intimidar ou submeter uma mulher, mesmo sem qualquer relação afetiva ou familiar, usando a violência como demonstração de poder e superioridade masculina.



Isso não significa, porém, que toda agressão de um homem contra uma mulher será automaticamente enquadrada na lei. É preciso analisar cada caso e identificar se existe, de fato, um componente de gênero. Essa diferença é fundamental.



Durante muito tempo, a Lei Maria da Penha foi associada quase exclusivamente à violência de maridos, companheiros e ex-companheiros. Mas a violência de gênero não se limita às relações amorosas. Por isso, diante de uma agressão, a pergunta não deve ser só “qual era a relação entre vítima e agressor?”. É preciso perguntar também: “essa violência aconteceu porque ela é mulher?”



Quando as circunstâncias mostram que sim, a ausência de namoro, casamento, parentesco ou convivência não deve, por si só, impedir a proteção.

É uma mudança importante de perspectiva, pois o foco deixa de estar no vínculo com o agressor e passa a estar na natureza da violência sofrida pela mulher.

Violência política de gênero: os processos aumentam, mas poucos chegam à condenação

Lei Maria da Penha pode ser aplicada mesmo sem vínculo entre vítima e agressor (crédito: Reprodução)

A violência política de gênero virou crime em 2021. Desde então, as denúncias chegaram aos tribunais, os processos aumentaram, mas transformar esses casos em condenações ainda é um desafio.



Levantamento de O Globo identificou 100 ações penais eleitorais desde 2021 e apenas 28 condenações. O número chama atenção porque revela a distância entre reconhecer que uma violência aconteceu e conseguir responsabilizar criminalmente quem a praticou.



Parte da dificuldade está em demonstrar que determinada agressão não foi simplesmente uma crítica política, mas teve como objetivo constranger, humilhar ou dificultar a atuação de uma mulher justamente por ela ser mulher.



Essa fronteira nem sempre é fácil de provar. Ataques podem aparecer em discursos, redes sociais, mensagens, interrupções, ameaças ou tentativas de desqualificação. Muitas vezes, são apresentados como simples “embate político”.



A democracia pressupõe confronto de ideias, inclusive duro. Mas existe uma diferença entre questionar uma mulher pelo que ela pensa e atacá-la pelo fato de ser mulher. Assim, criar o crime foi um primeiro passo. Agora, o desafio é fazer com que a lei consiga ultrapassar o papel e produzir responsabilização.