° / °
Coluna

Diario Mulher

com Claudia Molinna

Diario Mulher

Food noise: por que você só pensa em comer o dia todo?

O food noise não nasce do estômago, mas do cérebro ao tentar aliviar algum tipo de tensão interna

Cláudia Molina

Publicado: 25/11/2025 às 15:30

Seguir no Google News Seguir

Food noise é um termo usado para descrever o barulho mental constante sobre comida/Freepik

Food noise é um termo usado para descrever o barulho mental constante sobre comida (Freepik )

Food noise é um termo usado para descrever o barulho mental constante sobre comida, mesmo quando não existe fome real. É quando a mente pensa em comer o tempo inteiro, cria vontade de beliscar sem motivo, busca alimentos logo após uma refeição ou mantém uma preocupação contínua com o que comer em seguida. O food noise não nasce do estômago, mas do cérebro ao tentar aliviar algum tipo de tensão interna.

Pensar em comida o dia todo geralmente não tem relação com necessidade fisiológica, mas com desregulação emocional, cansaço e sobrecarga. Quando a rotina está pesada, o cérebro busca um atalho para produzir alívio imediato. Assim, a comida vira um dos caminhos mais rápidos. Por isso, o food noise aparece em momentos de estresse, ansiedade, fadiga e exigência mental contínua.

A falta de sono também intensifica o problema. Noites mal dormidas aumentam os hormônios da fome e reduzem a sensação de saciedade, fazendo o cérebro insistir em pensamentos de comida mesmo após refeições suficientes. Dietas muito restritivas são outro fator importante, ou seja, quanto mais alimentos são proibidos, mais o cérebro se fixa neles, interpretando a restrição como ameaça.

O food noise é um sinal, não uma falha. Indica que algo essencial não está sendo cuidado, como descanso, organização da rotina, alimentação regular, limites e pausas. É a mente pedindo equilíbrio antes que o corpo manifeste sintomas mais claros.

Reduzir o food noise exige ajustes simples: dormir melhor, evitar longos períodos sem comer, diminuir estresse, fazer pausas verdadeiras no dia e substituir restrições extremas por equilíbrio. Comer com consciência e sem culpa, ajuda a reorganizar os sinais internos.

Portanto, pensar em comida o dia todo não é falta de disciplina, mas um pedido de cuidado que começa na mente, não no prato.

Congelamento de óvulos em pacientes oncológicas

O congelamento de óvulos é uma das estratégias mais importantes para preservar a fertilidade de mulheres - Freepik
O congelamento de óvulos é uma das estratégias mais importantes para preservar a fertilidade de mulheres (crédito: Freepik )

O congelamento de óvulos é uma das estratégias mais importantes para preservar a fertilidade de mulheres, que irão iniciar tratamento contra o câncer. Isso porque quimioterapia, radioterapia e algumas cirurgias podem comprometer, de forma temporária ou definitiva, a função ovariana.

Para muitas pacientes, especialmente as mais jovens, o diagnóstico de câncer vem acompanhado de um medo adicional: o de não poder engravidar no futuro. A oncologia moderna já reconhece, oficialmente, a preservação da fertilidade como parte do cuidado integral e o congelamento de óvulos é o método mais seguro e eficaz para isso.

O processo é rápido, o que é fundamental em contextos oncológicos. Depois de avaliação médica, a paciente realiza uma estimulação ovariana por cerca de 10 a 12 dias, seguida da coleta dos óvulos. Esses óvulos são então congelados por vitrificação, técnica que mantém alta taxa de sobrevivência celular. Em muitos casos, todo o procedimento pode ser iniciado e concluído antes do início da quimioterapia, sem atrasar o tratamento principal.

O congelamento é indicado principalmente para pacientes com tumores, que exigem quimioterapia de alta toxicidade gonadal, como câncer de mama, linfomas e alguns tumores ginecológicos. Ele também pode ser recomendado, quando há necessidade de remoção dos ovários ou quando a paciente apresenta risco elevado de menopausa precoce, induzida por tratamento.

Outro ponto essencial é o suporte emocional. Para muitas mulheres, preservar a fertilidade significa preservar também um projeto de vida interrompido pelo diagnóstico. Ter a opção de recorrer aos óvulos no futuro, traz segurança psicológica e sensação de continuidade.

RJ aprova liberação de spray de defesa para mulheres

Projeto de lei do RJ autoriza mulheres a portar sprays de extratos vegetais, conhecidos como spray de pimenta, como instrumento de autodefesa - Freepik
Projeto de lei do RJ autoriza mulheres a portar sprays de extratos vegetais, conhecidos como spray de pimenta, como instrumento de autodefesa (crédito: Freepik )

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que autoriza mulheres a portar sprays de extratos vegetais, conhecidos como spray de pimenta, como instrumento de autodefesa. A proposta foi apresentada pelos deputados Sarah Pôncio e Rodrigo Amorim e segue agora para sanção do governo estadual. A iniciativa surge como resposta ao aumento dos casos de violência contra a mulher e busca oferecer um meio prático e acessível de proteção imediata.

De acordo com o texto aprovado, o produto poderá ser adquirido por mulheres maiores de 18 anos, mediante identificação, e deverá obedecer a padrões técnicos de segurança para evitar uso inadequado. A proposta não substitui políticas de prevenção, mas reconhece que, na prática, muitas mulheres enfrentam riscos reais sem qualquer recurso de defesa. A intenção é ampliar possibilidades de proteção enquanto o poder público avança em medidas estruturais.

Especialistas apontam que o spray de defesa não resolve o problema da violência de gênero, mas pode funcionar como ferramenta emergencial para interromper uma agressão e permitir fuga ou pedido de ajuda. A medida reforça a necessidade de políticas integradas que envolvam segurança pública, educação, responsabilização de agressores e acolhimento eficaz das vítimas.

O congelamento de óvulos é uma das estratégias mais importantes para preservar a fertilidade de mulheres
Projeto de lei do RJ autoriza mulheres a portar sprays de extratos vegetais, conhecidos como spray de pimenta, como instrumento de autodefesa
Coluna Diario Mulher
Mais de Diario Mulher

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X