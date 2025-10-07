Millennials em crise: entre o sonho de mudar o mundo e o peso de viver nele

(Freepik)

Eles cresceram acreditando que poderiam mudar o mundo. Que o trabalho deveria ter propósito, que a vida precisava de sentido e que bastava seguir a paixão para ser feliz. Hoje, aos 30 e 40 anos, os millennials, nascidos entre 1981 e 1996, encaram a meia-idade com um misto de lucidez e exaustão.

A geração que prometeu reinventar o futuro agora tenta apenas encontrar equilíbrio no presente. O idealismo cede lugar à realidade das contas, da sobrecarga e da busca por estabilidade emocional. Muitos percebem que o propósito, quando confundido com sucesso ou desempenho, virou peso.

Pesquisas do Thriving Center of Psychology mostram que 39% dos millennials afirmam viver uma crise de vida e um em cada dez já enfrentou uma crise de meia-idade por volta dos 34 anos. O dado mais revelador é que 81% dizem não poder se dar ao luxo de ter uma crise, porque se sentem sobrecarregados financeiramente e esgotados emocionalmente.

A promessa de um mundo melhor se transformou em cobrança. O discurso do “faça o que ama” virou uma armadilha emocional. A maturidade, porém, começa quando a alma entende que viver com sentido não é mudar tudo à volta, mas manter-se inteiro dentro do caos.

Os millennials estão aprendendo que propósito não é destino, é consciência. Está em cuidar de si e dos outros, em fazer o que precisa ser feito com dignidade, em continuar mesmo quando o mundo parece pesado demais.

Assim, a geração do propósito chega à meia-idade mais humana e real. Descobre que o maior ato de coragem agora é permanecer em pé.

AS NOVAS CAUSAS DE INFARTOS EM MULHERES JOVENS

(crédito: Freepik)

Por muito tempo o infarto foi visto como um problema masculino, mas a ciência está desmentindo esse mito. Estudos recentes mostram que o número de infartos entre mulheres com menos de 45 anos, cresce de forma preocupante e as causas vão muito além do colesterol alto ou da genética.

As principais razões ocultas estão ligadas ao estilo de vida moderno e às pressões emocionais invisíveis. O excesso de estresse, jornadas duplas de trabalho, noites mal dormidas, ansiedade crônica e o uso prolongado de anticoncepcionais hormonais estão entre os fatores mais associados aos novos casos. Pesquisadores também identificam um papel crescente da inflamação silenciosa, provocada por alimentação ultraprocessada e falta de descanso.

O dado mais alarmante é que metade das mulheres infartadas não apresenta sintomas típicos como dor intensa no peito. Muitas sentem apenas cansaço, falta de ar, enjoo ou dor nas costas e acabam procurando ajuda tarde demais.

O coração feminino sofre em silêncio, não por fraqueza, mas por sobrecarga. Entender os sinais precoces e cuidar da saúde emocional é tão vital quanto manter bons exames. A prevenção começa quando a mulher volta a ouvir o próprio corpo, antes que ele grite.

MULHERES SÃO MAIORIA NA NOVA EQUIPE DE ASTRONAUTAS DA NASA

(crédito: Freepik)

Pela primeira vez na história, a Nasa anunciou uma turma de astronautas formada, majoritariamente, por mulheres. O feito representa mais do que um marco estatístico. É um símbolo de transformação em um campo que, por décadas, foi dominado por homens e pelo imaginário da conquista masculina do espaço.

A nova equipe reflete um movimento global de reequilíbrio. As candidatas selecionadas se destacaram em áreas como engenharia aeroespacial, medicina, física e ciências planetárias. Todas trazem um perfil técnico sólido e, sobretudo, uma nova visão de exploração. A missão agora não é apenas chegar mais longe, mas chegar melhor, com ética, cooperação e sensibilidade científica.

Essa presença feminina também tem um impacto simbólico sobre meninas que, por gerações, cresceram sem referências no universo espacial. Ver mulheres preparadas para missões na Lua e, futuramente, em Marte, rompe barreiras invisíveis e redefine o que significa coragem.

