Dicionário do amor moderno: você se perdeu ou se encontrou?

(Freepik)

Nunca se falou tanto sobre amor e nunca foi tão difícil nomeá-lo. Vivemos a era do match (interesse mútuo em apps) sem vínculo, do trisal (relacionamento entre três pessoas) com regras, do situationship (relação indefinida com intimidade) que parece tudo e não é nada. Cada letra do alfabeto afetivo moderno carrega um código emocional, que revela mais sobre nós do que gostaríamos de admitir.

É como se os vínculos ganhassem siglas para tentar controlar o caos: A de agamia (falta de interesse por relações amorosas),B de breadcrumbing (dar esperanças sem intenção real), C de cushioning (manter opções afetivas paralelas como “amortecedor”).

Estamos substituindo o silêncio por termos técnicos e a dor por rótulos em inglês: a velocidade do fast bonding (conexão instantânea), o medo do ick (rejeição repentina), o controle disfarçado de love bombing (excesso de afeto para manipular). Mas por trás de cada palavra, está um ser humano tentando encontrar sentido ou se proteger.

Assim, as relações viraram território de performance e fuga. Contudo, lá no fundo, há a ausência do que mais importa: responsabilidade afetiva (cuidar das emoções próprias e do outro). Portanto, o problema não são os nomes, mas a normalização de afetos descartáveis.

Precisamos de dicionários, sim. Porém, precisamos, acima de tudo, de presença, conversas reais, coragem para sentir, parar de orbiting (manter-se nas redes sem se envolver) e começar a existir de verdade na vida do outro.

MULHERES PODERÃO PEDIR MEDIDA PROTETIVA SEM SAIR DE CASA EM PERNAMBUCO

(crédito: Freepik)

Nesta segunda-feira (21), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lançou, oficialmente, a ferramenta “Medida Protetiva Eletrônica”, que permite que vítimas de violência doméstica solicitem proteção diretamente pela internet, sem precisar sair de casa ou comparecer a uma delegacia.

A nova funcionalidade possibilita que a mulher preencha seus dados, descreva o agressor, relate o episódio de violência e envie provas como fotos, áudios e prints. Todo o procedimento é digital e o pedido é encaminhado diretamente ao Judiciário, que poderá conceder a medida protetiva com agilidade, reduzindo o tempo entre a denúncia e a proteção efetiva.

A iniciativa representa um avanço significativo para a garantia de direitos em situações de risco, especialmente em casos onde sair de casa pode colocar a vítima em maior vulnerabilidade. A digitalização do acesso à justiça também amplia o alcance da Lei Maria da Penha, aproximando o Judiciário das mulheres em sofrimento.

Medidas semelhantes já estão em funcionamento em outros estados, como Ceará, São Paulo e Mato Grosso, mostrando uma tendência nacional de tornar a proteção mais acessível, rápida e eficaz.

Como funciona o processo:

1. Cadastramento dos dados pessoais;

2. Informações sobre o agressor;

3. Detalhamento das violências sofridas;

4. Possibilidade de anexar registros ou provas (como fotos, vídeos ou prints);

5. Escolha das medidas protetivas desejadas;

6. Acompanhamento da tramitação judicial.

IMPLANON NO SUS: ENTENDA OS BENEFÍCIOS E FUNCIONAMENTO DO CONTRACEPTIVO

(crédito: Freepik)

O Implanon, contraceptivo hormonal em forma de bastonete, será oferecido gratuitamente pelo SUS. Inserido sob a pele do braço, ele libera diariamente uma pequena dose de hormônio que impede a ovulação, altera o muco cervical e afina o endométrio, prevenindo a gravidez com alta eficácia.

O implante tem duração de até três anos e não exige manutenção ou lembrança diária, o que reduz significativamente as falhas comuns em outros métodos. Sua aplicação é simples, rápida e feita por profissional de saúde capacitado.

Para muitas mulheres, o Implanon representa mais do que praticidade: significa autonomia sobre o próprio corpo e planejamento reprodutivo com segurança. É também uma importante ferramenta de saúde pública, pois pode contribuir para a redução de gestações não planejadas e, consequentemente, da mortalidade materna.

Ao final do período de três anos, o implante pode ser removido com facilidade e a fertilidade retorna de forma rápida. Caso deseje, a mulher pode fazer nova aplicação logo após a retirada.