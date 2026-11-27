A transformação do Sport em SAF pode representar a oportunidade de reconstrução financeira e administrativa. Mas tem uma condição fundamental: o clube tem que estar preparado para negociar. A SAF não pode ser tratada como saída emergencial para as dificuldades financeiras, mas como projeto de crescimento sustentável. Em entrevista no meu podcast (www.youtube.com/@canalbetolago), o advogado Rodrigo de Abreu, presidente da Comissão de Estudos da SAF da OAB-PE e que faz parte da chapa Pelo Sport Todos, trouxe um caminho para a SAF do Leão, com três indispensáveis reestruturações: financeira, gestão e vocacional. Na área financeira, o desafio é organizar o passivo. A recuperação judicial equacionou parte das dívidas, mas novas obrigações exigem uma solução mais ampla. O futuro investidor não pode encontrar uma instituição sem clareza sobre seus compromissos. Quanto mais organizada a situação financeira, maior o poder de negociação. Na gestão, profissionalizar processos e estabelecer mecanismos de governança capazes de fiscalizar o futuro parceiro. E existe uma questão estratégica: definir que futebol o Sport pretende construir, qual será o papel das categorias de base, do futebol feminino e da Ilha do Retiro. A SAF resolve problema de capital, não de identidade. Outro cuidado é a escolha do investidor. Não basta apresentar dinheiro. É necessário comprovar capacidade financeira, origem dos recursos, garantias dos aportes e um plano de negócios consistente. O Sport precisa evitar propostas que transformem o clube em simples fornecedor de jogadores ou peça secundária de um grupo empresarial.

Modernização da Ilha



O modelo defendido por Rodrigo de Abreu estabelece proteções importantes: manutenção de pelo menos 10% das ações com a associação, preservação dos imóveis, licença de uso da marca e do escudo, participação na governança e direito de veto em decisões estratégicas. A modernização da Ilha do Retiro tem que fazer parte dos compromissos contratuais.

Garantias e penalidades



Há ainda uma exigência fundamental: a proposta precisa contemplar dois destinos para o dinheiro. Investimentos na SAF, com recursos para o futebol e a formação de atletas, e pagamento ao Sport, contribuindo para solucionar o passivo da associação e manter suas atividades sociais. Promessas de aportes precisam estar respaldadas por garantias e penalidades em caso de descumprimento.

Proteger o futuro



Rodrigo de Abreu mostrou que o caminho jurídico e estatutário existe. O desafio é transformar o planejamento em ações concretas, sem atropelar etapas ou negociar sob pressão. O Sport precisa de dinheiro, profissionalismo e competitividade. Mas sem entregar seu patrimônio e sua história em troca de uma solução imediatista. O maior risco não é deixar de virar SAF. É virar SAF sem saber o que pretende ser e sem as garantias necessárias para proteger seu futuro.

