Influencers nordestinos comemoram aproximação com a Meta

/

Influenciadores do Nordeste estão comemorando o crescimento do espaço dedicado aos profissionais da região no cenário do mercado digital, antes mais concentrado no eixo Rio-São Paulo. A maior visibilidade nas redes sociais e o reconhecimento da cultura e criatividade local são apontados como um passo importante para o setor.

Um exemplo dessa realidade foi a segunda edição da imersão com criadores de conteúdo digitais realizada no último dia 7, no Recife. O evento, promovido pela Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp; em parceria com a Influence Group, agência pernambucana pioneira em marketing de influência no estado.

O encontro reuniu nomes como Hugo Gualberto, Ingrid Vasconcelos e Bruna Pinheiro, entre outros influenciadores digitais nordestinos, com o objetivo de promover a troca de experiências e aproximar os criadores de conteúdo da região.

1 / 2 2 / 2 < >

Entre workshops, paineis e rodas de conversa sobre o mercado digital, os participantes tiveram acesso antecipado a dois lançamentos da empresa: o Meta IA, ferramenta de inteligência artificial das plataformas da Meta, e o Edits, novo aplicativo de criação de vídeos integrado ao Instagram.

Hugo Gualberto, criador da página Forró do Nordeste, com mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram, destacou a relevância de plataformas como a Meta estarem mais presentes na região. "A gente aqui fica muito distante do que acontece no eixo Rio-São Paulo. Conheço muita gente com empresas aqui, que trabalha com comunicação, e às vezes tem que ir pra lá para ficar mais próximo do mercado e das marcas", comentou.

Para a influenciadora e ex-jogadora de basquete Ingrid Vasconcelos, o cenário para os criadores nordestinos tem evoluído, mas ainda há espaço para crescimento. "Eu sou pernambucana e moro em Pernambuco, faço questão de dizer isso. Senti há muito tempo que estava bem difícil para o nordestino conseguir trabalho. Por muitos anos se falava que a gente tinha que ir para o Sul, para São Paulo, para poder trabalhar. Hoje em dia, sinto que isso está mudando, mas ainda a passos lentos", afirmou.

Bruna Pinheiro, comunicadora, humorista e criadora de conteúdo; como se define, destacou o papel do Recife como polo de influência. "A participação em eventos como esse é fundamental para fortalecer ainda mais a nossa presença nas redes. O que vejo de mais importante é a conexão com outros criadores de conteúdo e com a plataforma. A troca de conhecimento é essencial ", destacou.

Ela também desmistifica a necessidade de sair do Nordeste para alcançar novos públicos. “Meu maior público hoje é de São Paulo e Rio de Janeiro, mesmo morando em Recife. Isso mostra que conseguimos alcançar outros lugares sem sair daqui", concluiu