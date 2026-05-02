Literatura de Pernambuco

Livro (Freepik)

A produção literária de Pernambuco foi sempre muito elogiada pelos críticos e analistas brasileiros que nos concederam, inclusive, um título profundamente saudável: “Pernambuco, Estado de Poesia”, considerando que de cada dez grandes escritores brasileiros, dois são pernambucanos. São os casos de Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Mauro Mota, Carlos Pena Filho, Ascenso Ferreira, Audálio Alves, Maria do Carmo Barreto Campelo, Teresa Tenório, Marilena de Castro, Marcus Acioli, Jaci Bezerra, Alberto Cunha Melo, além, é claro, dos ficcionistas Maximiano Campos, Hermilo Borba Filho, Ariano Suassuna.

Tudo isso para destacar que o escritor Luiz Arraes está lançando dois grandes livros a exigir leitura cuidadosa: “Bloco de notas: escrita, a de dentro e a de fora” e “A Minúscula Morada do Espírito Humano” (ambos da Confraria do Vento). Lula é um desses grandes e habilidosos autores de língua portuguesa com gosto pela erudição e pela poesia, com muitas vozes de variados autores que se cruzam e se integram para formar um belo e sutil tecido ficcional. Na verdade, um leve tecido operístico, de uma melodia lírica, e de repente parece que as luzes de um palco imaginário - a sala de leituras - se acendem e surgem notáveis escritores universais que gritam e gemem suas dores e suas agonias.

“Quis cantar, cantar para não lembrar

Sua verdadeira vida de mentiras?E recordar?Sua mentirosa vida de verdades

Falar, falar para esquecer o supérfluo, a mentira.

Falar, falar para descobrir a vida encoberta pelas mentiras?A vida verdadeira está na arte.”

(Octavio Paz)

Agora mesmo ganhamos duas ótimas contistas: Paula Soares, autora do livro “Batalhas Fantasmas” (Editora Patuá), e Edlúcia Rodrigues, com “Visagens” (Editora Arrelique). A primeira optando também pela erudição e pelas referências musicais, com frases suaves e compassadas, com personagens que se isolam na solidão e na tristeza, no espanto e na dor; e a segunda orientando-se pela reflexão que, aliás, substitui a narrativa convencional, em busca de respostas para os inquietantes dramas existenciais do Homem. Uma verdadeira descoberta o livro de Edlúcia. Escritores e livros que enriquecem esta já brilhante biblioteca pernambucana, “Estado de Poesia”.