Por justiça, o crachá de banqueiro diz pouco sobre quem o usa. Filho de uma empregada doméstica com um caminhoneiro, Trabuco começou a trabalhar aos 12 anos como auxiliar de tecelão em Marília, no interior paulista. Entrou no Bradesco aos 17, como escriturário, e chegou ao comando do banco degrau por degrau. É uma rara história de sucesso de ascensão social em um país marcado pela imobilidade.

O mercado está em festa. Nesta quinta, Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, aceitou o convite de Lula para a Fazenda. A Bolsa disparou, o dólar caiu e os juros futuros também. No PT, o desconforto já apareceu. O líder do partido na Câmara, Pedro Uczai, disse que a indicação "pode não ser a melhor opção". Lindbergh Farias seguiu a mesma linha.



No campo do improvável, Trabuco se encontra com Lula. O retirante nordestino saiu do Agreste pernambucano, virou operário no ABC, líder sindical e chegou à Presidência da República. Talvez essa base comum seja um ponto de identificação que facilite a conversa entre o petista e o banqueiro, a despeito dos estereótipos.



As ideias econômicas de Trabuco contrastam com os discursos recentes de Lula. Para ele, "precisamos crescer mais para reduzir desigualdades", mas "é necessário trilhar dentro dos limites da sustentabilidade", "jornada que começa pelo equilíbrio das contas públicas". Sobre a rede de proteção, defendeu achar "um nível bom, que caiba no Orçamento". E recusou o outro extremo: "Não dá também para ficar no discurso do ajuste fiscal pelo ajuste fiscal."



O conceito é correto: não há contradição entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Rede de proteção sem trajetória sustentável vira cheque sem fundo em forma de inflação, derretendo o poder de compra de quem não tem como se defender.



Quando a dívida cresce sem controle, os juros disputam o Orçamento com as políticas públicas. E quando a conta chega, o dano maior cai sobre os mais pobres, como na grande recessão de Dilma. Quem subiu a escada social sabe que ela depende de emprego qualificado e renda sustentável, protegida do ilusionismo da inflação.



Por isso a escolha de Lula surpreende tanto. A tradição do PT costuma opor as duas coisas. Ajuste vira sinônimo de maldade contra os pobres, e gasto social parece não precisar caber em conta nenhuma.



A melhoria imediata da confiança mostra que a narrativa populista do “nós X eles” que Lula empreendeu contra o mercado financeiro não resiste ao anúncio de um nome respeitado e com credibilidade.



Palavras, porém, não trabalham sozinhas. O ajuste das contas vai precisar ganhar forma real. A crença do mercado é que um alto executivo do porte de Trabuco não entraria numa aventura sem boas perspectivas de que terá respaldo para trabalhar.



Um banqueiro no centro do governo Lula será tratado por muitos como uma contradição flagrante. Mas também é a chance do PT aprender, enfim, que cuidar das contas é condição necessária para cuidar das pessoas.

