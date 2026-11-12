Lula precisa montar três ministérios em um

Os três ministérios disputam as mesmas cadeiras. Se Lula priorizar os derrotados, perde o Congresso. Se priorizar o Congresso, frustra os aliados e pode ver a esquerda se dividir na disputa pela herança

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso durante COP31 ( AFP)

O desafio de Lula na composição ministerial não é trivial. A característica de final de ciclo político do presidente Lula leva cada movimento das peças a ser acompanhado por um cálculo sobre o futuro. O Congresso eleito mais à direita aumenta ainda mais a complexidade da missão.

Em 2003, o PT tinha cerca de 35% dos deputados da coalizão e ficou com mais da metade dos ministérios. Os aliados de outras siglas receberam pastas de menor orçamento. A conta daquela estratégia de governabilidade foi revelada em 2005, com o mensalão: a lealdade não pactuada com a divisão de poder foi comprada com dinheiro.

No terceiro mandato, o PT voltou a controlar 38% das pastas, a maior fatia desde 2003, incluindo todos os ministérios que funcionam dentro do Palácio do Planalto. Além da ampliação da lógica das emendas impositivas, o governo assistiu a um Congresso travado por boa parte da legislatura. Tanto marasmo quase custou a reeleição.

Para fazer diferente, Lula terá que conciliar interesses políticos contraditórios. Será como se tivesse de montar não apenas um, mas três ministérios dentro da mesma Esplanada.

O primeiro é dos derrotados, que precisa acomodar sem permitir que deem a cara do governo. Muitos aliados importantes terminaram a eleição sem cargo. Só em São Paulo, três nomes de primeira grandeza: Fernando Haddad, Simone Tebet e Marina Silva. No Paraná, Gleisi Hoffmann, fiel escudeira dos momentos difíceis da prisão. Em Pernambuco, uma das promessas de renovação do campo da esquerda, João Campos, está cotado para Ciência e Tecnologia, pasta que foi de seu pai no primeiro governo Lula, mas que atualmente é liderada por outra aliada pernambucana, Luciana Santos.

O segundo é o do Congresso. Segundo levantamentos de bastidor, a base considerada estável do governo na Câmara gira em torno de 124 deputados. Os partidos que apoiaram Flávio Bolsonaro no segundo turno somam 286 cadeiras na próxima legislatura. Sem ceder espaço real a MDB, PSD, PP, Republicanos e União Brasil, Lula terá imensas dificuldades para garantir uma base de sustentação. Caso opte por distribuir apenas ministérios periféricos, pode acabar refém da lógica do fingimento: "o governo finge que divide o poder e os partidos fingem que são da base".

O terceiro é o da sucessão. Lula precisa preparar seu próprio campo para funcionar sem ele. Há disputas internas entre alas do PT, com uma espécie de rivalidade entre o PT paulista, berço da burocracia partidária, e o PT nordestino, líder de votos. Caso o conflito não seja bem administrado pode virar um problema para o funcionamento do governo. Nesse sentido, cada nomeação na Esplanada vira uma peça no tabuleiro para o futuro da esquerda.

Os três ministérios disputam as mesmas cadeiras. Se Lula priorizar os derrotados, perde o Congresso. Se priorizar o Congresso, frustra os aliados e pode ver a esquerda se dividir na disputa pela herança. Se tentar contentar a todos, corre o risco de não agradar a ninguém. Qual será a escolha de Lula?