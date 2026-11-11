Fernando Henrique merece respeito e dimensão histórica

Fernando Henrique merece respeito. E hoje isso significa reconhecer o seu lugar grandioso na construção do que há de melhor no Brasil em que vivemos

FHC disse que não cabe a ele contestar as declarações do petista. Foto: Alessandro Carvalho/Agência de Notícias PSDB-MG ()

Há uma crueldade particular no episódio envolvendo o presidente Fernando Henrique Cardoso nesta semana. O líder que devolveu ao Brasil a dignidade de contar com uma moeda estável e, com isso, reconstruiu a possibilidade dos brasileiros planejarem suas próprias vidas não teve, aos 95 anos, a sua íntima dignidade respeitada no interior do seu lar.

FHC sofre de Alzheimer em estágio avançado. Desde abril, a pedido dos filhos, está sob interdição judicial. No vídeo, o presidente foi utilizado como um conteúdo objetificado, sem condição de consentir ou recusar. A situação fica mais ultrajante pela oposição entre o deslumbramento e a deselegância do material em relação ao estilo que o próprio Fernando Henrique cultivou por toda sua vida.

Um picareta, cujo nome não merece notoriedade, entrou no apartamento em que mora o ex-presidente, em Higienópolis, e publicou um "tour" pelos cômodos. Comentou o preço dos objetos. Mostrou a cama em que ele dorme. Apareceu com uma lata de cerveja na mão. Ao fim, como paisagem de sua selfie, filmou FHC numa poltrona, sem reação.

Após a repercussão negativa, disse que tinha autorização da companheira do ex-presidente, Patrícia Kundrát. Ela registrou boletim de ocorrência afirmando que a gravação não foi autorizada. Os três filhos acionaram o Ministério Público e pediram busca e apreensão. A Polícia Civil investiga o caso com base no Estatuto da Pessoa Idosa.

O pretenso influenciador passou a defender que "pessoas com demência não devem ser escondidas". Como se esse suposto propósito autorizasse objetificá-las, como bibelôs de qualquer aproveitador atrás de fama.

Não esconder o presidente FHC significa cultivar o seu legado, como intelectual e homem público. Consciente de seu papel histórico, Fernando Henrique produziu gravações semanais de suas memórias como presidente. Material imortalizado na série Diários da Presidência, com quatro volumes.

Para perpetuar o seu legado, o presidente também criou a fundação FHC, que mantém rico acervo histórico e programação variada de atividades intelectuais a partir dos pilares da sua trajetória política.

Aposentado compulsoriamente pela ditadura, Fernando Henrique foi um dos protagonistas da nossa consolidação democrática, simbolizada na mais bela transição de governos, em 2003, quando transmitiu a faixa para Lula.

Como ministro da Fazenda, e depois como presidente, Fernando Henrique liderou o Plano Real e um robusto conjunto de reformas liberais que construíram as bases econômicas do Brasil moderno.

A partir da estabilidade econômica, liderou o primeiro grande ciclo de políticas públicas para a inclusão social, com a erradicação do trabalho infantil, a universalização da educação básica e a consolidação do SUS.

Fernando Henrique merece respeito. E hoje isso significa reconhecer o seu lugar grandioso na construção do que há de melhor no Brasil em que vivemos.