Flávio Bolsonaro retrata desilusão com Lula

Enquanto novas evidências escancaram suas mentiras, Flávio cresce e ganha favoritismo em campanha apática, na esteira de uma profunda desilusão que o governo Lula foi incapaz de superar

Flávio Bolsonaro e Lula (EVARISTO SA / AFP)

Mais uma história mal contada em torno de Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro. De tanta confusão, talvez a obra devesse mudar de nome para Cavalo de Troia. Nesta quinta, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra a produtora. A suspeita: desvio de emendas parlamentares do deputado Mário Frias, com repasses a empresas sem serviços prestados. Uma triangulação clássica dos desvios de emendas.

O dinheiro público sujo no centro deste enredo contradiz o discurso oficial da família Bolsonaro de que o filme seria financiado por recursos privados. Mais uma vez. As mentiras de Flávio Bolsonaro escorrem a céu aberto.

Até maio, Flávio jurava sequer conhecer Daniel Vorcaro, o banqueiro mafioso. Questionado pessoalmente por um repórter do Intercept sobre o financiamento do banqueiro para o filme, Flávio negou, riu e saiu acusando o jornalista de mentir.

Depois, um áudio do celular apreendido do banqueiro mostrou o senador cobrando pagamentos. Passou a confirmar ter pedido R$ 134 milhões, exclusivamente para a produção do filme. Um recorde para o mercado nacional. Para explicar o desmentido, alegou uma cláusula de confidencialidade. Como os pagamentos haviam cessado antes da conclusão dos repasses, não faria sentido manter em vigor o dispositivo do sigilo. Não importa. Até hoje, ele não apresentou o contrato.

Então passou a dizer que tudo foi feito com dinheiro privado, numa negociação típica de investimento. Vorcaro obteria o dinheiro de volta com os lucros acrescidos da bilheteira. Um verdadeiro fenômeno do cinema brasileiro.

Como se não bastasse, descobrimos que a dinheirama não foi depositada numa conta da produtora do filme, mas no fundo Havengate, sediado no Texas, criado em dezembro de 2020 para um projeto imobiliário. E quem administra o fundo? O advogado Paulo Calixto, especialista em imigração e representante de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Sem nenhuma experiência no mundo do cinema.

Diante de tanta mentira evidente, seria razoável esperar um desgaste eleitoral. Não é o que mostram as pesquisas. Flávio começa a aparecer à frente de Lula em alguns levantamentos de segundo turno. Será que o brasileiro simplesmente não se importa mais com a verdade?

Penso que a explicação é outra. O acúmulo de decepções que o governo Lula não foi capaz de superar: a crise ética do PT, o STF afundado em denúncias, o endividamento recorde das famílias, a vida que não melhora. Não há entusiasmo por Flávio. Há uma derrota de Lula no horizonte.

Afinal, quem teria autoridade moral para cobrar coerência, se está todo mundo enrolado no mesmo esquema? Por que dar mais uma chance ao partido no poder sem haver uma perspectiva de melhoria?

Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente da história do Brasil a perder uma reeleição. Lula pode se tornar o segundo. A campanha mais apática das últimas décadas caminha para um desfecho decidido não pela virtude de quem vence, mas pelo cansaço de quem escolhe.

