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com Mano Ferreira

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O duplo padrão na República de abusadores

Autoridades praticam abuso psicológico com o cidadão brasileiro enquanto operam na base do cinismo, com exigências éticas aos adversários que não aplicam a si mesmos

Mano Ferreira

Publicado: 04/09/2026 às 06:36

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O ministro do STF, Alexandre de Moraes, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Gaslighting é um abuso psicológico no qual o agressor manipula ou nega fatos para fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade, fenômeno comum no ciclo de violência do feminicídio. Estamos todos vivendo uma relação tóxica com o Estado brasileiro. Nossas autoridades praticam gasligthing contra o cidadão.

Foi o que pensei, incrédulo, observando a foto do ano: a gargalhada dos ministros ao fim da primeira sessão do STF após as revelações sobre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Enquanto a credibilidade das instituições se esfarela, ameaçando a democracia, os responsáveis por protegê-la confraternizavam sorridentes, certos de que nada devem ao país que paga suas contas.

O livro Por que as nações fracassam? defende que há dois grandes modelos de instituições. As inclusivas constroem o império da lei, afirmam direitos fundamentais e incluem os excluídos, levando à prosperidade. As extrativistas são dominadas por uma casta que extrai recursos da sociedade em benefício próprio, protege seus privilégios e perpetua sua condução, levando ao fracasso. Alguém tem dúvidas sobre qual delas está ilustrada naquela foto?

No Congresso, Nikolas Ferreira exige que Moraes "explique os encontros, as mensagens e o contrato". Logo depois, o próprio Nikolas também tinha mensagens a explicar. Mas o que é isso perto do seu candidato à presidência? Da tribuna do Senado, Flávio Bolsonaro cobrou a renúncia de Moraes. O mesmo Flávio flagrado em 134 milhões de mentiras sobre sua relação com o banqueiro mafioso. Poderia bradar seu discurso de frente ao espelho.

Para superá-lo, surge o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conhecido como apreciador das “suiças do Vorcaro”. Reagiu a Flávio lembrando o dinheiro recebido. Não para exigir explicações. Cobrou, na verdade, sua adesão à frente ampla pela impunidade.

Com inveja das performances, o ministro Alexandre usou o inquérito das Fake News para solicitar investigação contra André Mendonça. Sem dar qualquer explicação sobre sua própria conduta. De imediato, o presidente da Corte determinou prazo de 5 dias para manifestações escritas de todos os envolvidos.

No Palácio do Planalto, em claro movimento coordenado, o presidente Lula defendeu a necessidade de reformas profundas do sistema político e judiciário. Como se não fosse ele o maior responsável por liderar a República e conduzir reformas. Como se sua liderança política não fosse parte importante do que nos trouxe até onde estamos.

Para Lula, a integridade das investigações deve ser liderada pelo presidente do STF e pela Procuradoria Geral da República. Como se Paulo Gonet, o PGR, não fosse ele próprio suspeito. Lula também ignorou completamente as suspeitas que pairam sobre Andrei Rodrigues, que frequentou o clube de whisky de Vorcaro, mas segue impávido na chefia da Polícia Federal. Por uma escolha do presidente.

Não duvide da sua sanidade. Estamos vivendo sob uma República de Abusadores.

Alexandre de Moraes , coluna , stf , Vorcaro
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